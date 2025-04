Francesca Bosco ha ricevuto un nuovo guanto di sfida dalla maestra Alessandra Celentano ad Amici 24. La ballerina di Deborah Lettieri deve rimettersi alla prova con il neoclassico contro Chiara Bacci nel corso del quarto serale. Una coreografia che ha iniziato a provare ma che l’ha messa immediatamente in crisi, tanto da portare lo stesso insegnante a perdere la pazienza.

Tornata in casetta, Francesca ha avuto un crollo e si è sfogata con Daniele Doria. A lui, la ballerina di Amici 24 ha ammesso di non voler affrontare il guanto, sentendosi anzi a disagio nel farlo. “Il pezzo è difficilissimo, in punta non lo posso fare, i piedi mi fanno malissimo ancora dalla scorsa settimana, mi faccio schifo.”, ha tuonato in lacrime Francesca. E ha continuato: “Perché di nuovo? Poi mi rimbombano le parole… è la seconda figura di merd* che faccio, mi devi rimettere gonnellino e top per una cosa che non voglio fare!”

Francesca Bocco in crisi per il guanto di sfida della maestra Celentano ad Amici 24

Già la scorsa settimana, Francesca ha ricevuto una serie di guanti di sfida per il serale di Amici 24. Un vero botta e risposta tra Celentano e Lettieri, che dopo la nuova lettera scritta dalla prima a Francesca hanno avuto un nuovo accesissimo scontro, durante il quale sono volate parole molto forti. Lettieri ha infatti chiesto alla collega di utilizzare toni diversi e meno ‘distruttivi’, soprattutto quando si tratta dei suoi allievi. Celentano, dal suo canto, ha ribadito che questi sono i suoi metodi, e di parlare sempre e solo di danza, mai dal punto di vista personale. Fatto sta che le parole della maestra hanno avuto un forte impatto sulla ballerina, ora finita in uno stato di crisi.