Francesca Bosco è stata una delle grandi protagoniste delle prime puntate del serale di Amici 24, anche se non sempre in modo positivo. La ballerina di Deborah Lettieri si è già trovata al centro di guanti di sfida e di aspre critiche, soprattutto da parte di Alessandra Celentano che, nella scorsa puntata, l’ha definita ‘loffia’ e, dunque, moscia nella sua esibizione. Non sono soltanto le critiche della maestra ad aver avuto un impatto importante su Francesca in queste prime due settimane, ma è anche la considerazione dei compagni di scuola.

La ballerina si è infatti accorta che nessuno di loro crede che possa vincere Amici 24, cosa dimostrata dal fatto che Francesca non ha ricevuto alcun voto nel sondaggio dedicato. Inoltre, alcuni commenti dei colleghi di ballo, in primis Chiara, l’hanno fatta sentire ‘sminuita’. Una sensazione che Francesca ha deciso di rendere palese, ammettendola di fronte a tutti i compagni in casetta.

Francesca Bosco possibile eliminata ad Amici 24? La ballerina in crisi

“Mi sento grigia, sottovalutata dagli altri ed è come se di questo mi sia convinta anche io.”, ha esordito Francesca Bosco durante uno sfogo con Maria De Filippi e i compagni nella casetta di Amici 24. Poi ha continuato: “Sto facendo un lavoro per sentirmi meglio. Non capisco perché è cambiata la visione che ho di me stessa. Cercherò di essere più forte dei miei pensieri, mi faccio influenzare tanto dalle vibrazioni che ricevo”. La ballerina è in un chiaro momento di crisi: i giudizi negativi hanno influito non solo su di lei ma anche sulla sua danza, motivo per il quale sta ora cercando di ritrovare quella sicurezza iniziale. Qualora non riuscisse a riprendersi, Francesca rischierebbe seriamente di finire in eliminazione al serale di Amici, cosa d’altronde che ha già rischiato i precedenza.