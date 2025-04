Nella puntata di Amici 24 andata in onda sabato, 19 aprile, Francesca Bosco è stata definitivamente eliminata dal programma. Il quinto appuntamento del Serale è stato particolarmente difficile per i concorrenti, dato che ci sono state ben due eliminazioni. Dopo la prima manche, ad uscire è stata proprio la ballerina, che ha perso la sfida con i suoi compagni di squadra, Nicolò e Trigno. La sua uscita ha scatenato diverse polemiche sul web, poiché a detta di molti la giovane siciliana meritava di proseguire ancora il suo percorso nel programma.

Malgioglio choc ad Amici 24: "Non voto il guanto della Celentano"/ Lei furiosa: "Maria, licenzialo!"

Non solo, il verdetto ha colpito anche gli altri allievi, che si sono subito mostrati molto dispiaciuti per la loro compagna. Prima di tutto, Jacopo Sol ha raggiunto la fidanzata, dedicandole delle romantiche parole e ribadendo quanto sia stata fondamentale per lui nella Scuola. Successivamente, anche Chiara Bacci è scoppiata in lacrime, dimostrando quanto fosse forte il legame tra le due. Una reazione che ha sorpreso molti, soprattutto perché negli ultimi daytime Chiara e Francesca si erano spesso scontrate, complice la rivalità alimentata dai guanti di sfida lanciati dalle rispettive insegnanti, Alessandra Celentano e Deborah Lettieri.

Alessandra Celentano senza trucco e senza filtri/ La foto che pochi hanno visto

Francesca Bosco pungente con la produzione di Amici 24: la mossa social

Dall’inizio del Serale di Amici 24, Francesca Bosco e Chiara Bacci sono state spesso messe in competizione a causa dei guanti di sfida lanciati da Alessandra Celentano e Deborah Lettieri, che hanno alimentato discussioni accese nei daytime. La competizione tra le due ha finito per riflettersi anche fuori dal programma, accendendo il dibattito tra i fan e scatenando polemiche e commenti carichi di odio sui social. In particolare, Francesca è stata criticata per aver assecondato troppo le strategie della sua insegnante, finendo per mettere in difficoltà Chiara. In realtà, però, tra le due c’era un bellissimo rapporto.

Francesca prima eliminata Serale Amici 24: web in rivolta contro il programma/ Due proposte per la ballerina

Dopo l’eliminazione di Francesca, infatti, Chiara è scoppiata in lacrime, sinceramente dispiaciuta per l’uscita dell’amica. Insomma, un segnale chiaro di come la rivalità tra di loro sia stata più frutto del programma e del pubblico, che di reali tensioni tra loro. A tal proposito, Francesca ha messo like ad un post che molti hanno interpretato come una frecciatina alla produzione di Amici. “Alla faccia di chi portava avanti la narrazione che loro si odiassero. Sono solo state pedine nelle mani della produzione (come ogni anno e i fandom ci cascano)”, si legge nel post in questione che ha fatto il giro del web.