Francesca Bosco svela tutto sulla sua storia d'amore con Jacopo Sol: cos'ha detto

Francesca Bosco è stata una delle protagoniste di Amici 24, arrivando fino alla quinta puntata del Serale prima di essere eliminata. Nel corso della sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi, la ballerina ha attirato l’attenzione non solo per il suo grande talento, ma anche per la storia d’amore con Jacopo Sol, che ha conquistato numerosi fan. Una volta finito il programma, i due hanno continuato a mostrarsi insieme sui social, dimostrando come il loro amore stia continuando anche lontano dalle telecamere.

Recentemente, Francesca ha rilasciato un’intervista a Lorella Cuccarini nel suo format “Dimmi di te”, dove ha parlato dell’esperienza nella Scuola, dei suoi progetti futuri e della sua storia d’amore. “Per me è stato un regalo enorme, non smetterò mai di ringraziare Maria e il programma. Sono entrata con una sfida, non mi aspettavo così tanto”, ha raccontato l’ex allieva, spiegando come il talent le abbia cambiato la vita. Non solo, la siciliana ha trovato anche molti nuovi amici, grazie ai legami speciali creati in Casetta.

Francesca Bosco a cuore aperto: la sua vita oggi

Per quanto riguarda il futuro, Francesca sta ancora decidendo cosa fare. Difatti, prima di essere eliminata dal talent, ha ricevuto diverse proposte lavorative, ma al momento non ha ancora deciso quale accettare. Nel frattempo, si sta godendo la sua storia d’amore con Jacopo, del quale sembra essere sempre più innamorata: “È nato tutto per caso e siamo felicissimi, non abbiamo corso e ci siamo conosciuti piano piano. Stiamo spesso insieme e va tutto bene tra di noi”.