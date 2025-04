Francesca Bosco, le prime parole dopo l’eliminazione da Amici 24

Francesca Bosco, ballerina della squadra di Deborah Lettieri ed eliminata nel corso della puntata del serale di Amici 24 trasmessa sabato 19 aprile 2025, torna sui social e traccia un bilancio di quelli che sono stati gli ultimi sei mesi della sua vita. Con una serie di foto della sua ultima puntata del serale, Francesca ringrazia tutte le persone che le hanno permesso di vivere un vero sogno durante il quale ha avuto anche la possibilità di crescere come persona e ballerina.

“Grazie Amici e Maria, perché mi avete fatto vivere un sogno. È stato tutto così grande e intenso che non si può spiegare. Grazie per aver creduto in me, vi sarò per sempre grata. Mi avete dato una casa da cui non avrei mai voluto andarmene. Mi avete dato una nuova vita. Mi avete dato tutto. Grazie ai miei maestri e a tutti i professionisti che mi hanno donato tutto ciò che potevano“, scrive Francesca.

Francesca Bosco e le parole per Jacopo Sol dopo l’addio ad Amici 24

All’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, Francesca Bosco ha trovato anche l’amore. Il suo rapporto con Jacopo Sol è cresciuto giorno dopo giorno fino a portarli ad uscire allo scoperto e a viversi la storia alla luce del sole. Proprio con Jacopo, Francesca ha trascorso le sue ultime ore nella scuola ed oggi ringrazia così il ragazzo che ha reso ancora più speciale la sua permanenza nella scuola.

“Grazie Jacopo perché sei così speciale ed io ho il privilegio di averti così vicino. Sei stato così importante in questi mesi che ringraziarti è riduttivo. Sono grata per i giorni passati insieme e per le notti insonni in cui stare vicini ci confortava. Hai preso i miei giorni e li hai riempiti di amore, di stima, di forza. Con te è stato tutto un miliardissimo di volte più bello. Sei una persona preziosa e sono felice che qui fuori lo sappiano tutti.

Sono tanto fiera e orgogliosa di te. Mi manchi già, ma ci vediamo presto (non troppo)”, conclude.

