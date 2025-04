Secondo le anticipazioni della puntata di Amici 24 in onda sabato 12 aprile, si scopre che Francesca Bosco è stata duramente attaccata dalla maestra Alessandra Celentano che le ha proposto un guanto di sfida accompagnato da una lettera durissima. Le parole della professoressa hanno sconvolto anche il pubblico che non si aspettava parole così feroci nei suoi confronti. “Ti trovo peggiorata sotto tutti i punti di vista. Ti manca tutto, ma hai sottovalutato l’importanza della tecnica. Il mondo è pieno di danzatrici mediocri come te“. Queste le parole fortissime della Celentano.

Poi, la maestra ha continuato: “Non ti trovo per nulla obiettiva o oggettiva, perché consideri le situazioni solo per come ti conviene“. Inutile dire che Francesca Bosco è rimasta malissimo dopo aver letto tale giudizio e la professoressa Deborah Lettieri è intervenuta difendendo la sua allieva, scontrandosi dunque con Alessandra Celentano, la quale si è difesa dicendo che quelle parole erano riferite alla ballerina in quanto tale e non alla persona. Ma nulla è valso il fatto di ribadire che si riferiva alla danza: “Lei è peggiorata, ed è una cosa visibile. Che tu sia mediocre lo penso“.

Anticipazioni Amici 24, Alessandra Celentano contro Francesca Bosco: “Non ti devi permettere“

La nuova puntata di Amici 24 prevista per sabato 12 aprile 2025 promette grandi scintille tra Francesca Bosco, la sua coach Deborah Lettieri e la maestra Celentano, la quale dovrà in qualche modo smarcarsi dopo aver pronunciato parole pesanti sul conto della ballerina. “Non ti devi permettere di dire che c’è cattiveria. Devi stare molto attenta a quello che dici, che non parli con una ragazzina!“, aveva detto alla ragazza, ribadendole di non aver espresso giudizi sulla sua persona ma sulla tecnica e sulla danza. Sarà davvero così? Certamente, il guanto di sfida lanciato dalla maestra che la porterà a scontrarsi con Chiara Bacci sarà un momento di grande tensione al Serale di Amici 24, e noi non vediamo l’ora di scoprire come andrà a finire questa temutissima gara.