Non mancano le sorprese per gli allievi della scuola di Amici 24 che sperano di poter vivere di canto e di ballo una volta che tutto sarà finito e sul web si smetterà di parlare di loro costantemente. C’è chi riuscirà a emergere, chi cadrà nel dimenticatoio, è la dura lotta del mondo dello spettacolo dove solo i più bravi o più fortunati riescono a stare sulla cresta dell’onda. Francesca Bosco, che è stata eliminata per il dispiacere dei suoi fan, forse senza volerlo ha fatto uno spoiler sui suoi colleghi ballerini. Ma di cosa si tratta?

Come si legge sul VicolodelleNews la ballerina ha rivelato che a fine a giugno avrà modo di partire per New York per uno stage di danza prestigioso che le darà la possibilità di crescere dal punto di vista artistico. Ma con lei ci saranno anche altri ballerini: Alessia, Chiara e Francesco. Daniele non è stato menzionato, quindi si presume che non sia stato contemplato.

Francesca Bosco manda un messaggio al suo fidanzato Jacopo Sol ad Amici 24

Nella puntata di ieri del daytime di Amici 24 si è parlato delle coppie che si sono formate nella scuola tra cui Francesca Bosco e Jacopo Sol: la prima gli ha mandato un videomessaggio dove gli ricordava che insieme avranno il sole che splenderà alto nel cielo e che non vede l’ora di viversi questo loro grande amore. Ma non è finita qua perché a Verissimo la ballerina ha parlato con più precisione di quello che hanno vissuto nella casa.

Da Silvia Toffanin la ballerina eliminata dal Serale ha raccontato che con Jacopo Sol sta vivendo il suo primo grande amore e che è stata fortunata ad averlo incontrato e aver condiviso un percorso così importante, anche se difficile sotto tanti punti di vista, e non vede l’ora di viverlo fuori, anche perché oltre ad amarlo come persona lo stima enormemente come artista che ci mette tutta l’energia possibile per cercare di veicolare il suo messaggio al pubblico.

