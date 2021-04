Francesca Brambilla/ Da Gue Pequeno a Zarino: “Fidanzata? Ho sofferto molto”

Francesca Brambilla conta un milione di follower sui social ma il pubblico la conosce anche come volto televisivo e, in particolare, come Bona Sorte di Avanti un altro. Una star del web, dunque, che muove i primi e convincenti passi anche sul piccolo schermo, ecco perché sono in tanti ad essere anche interessati alla sua vita sentimentale. Stando a quanto traspare dai social, ad oggi Francesca pare sia single.

D’altronde, lo scorso anno in un’intervista a Il Giornale, rivelava: “Sì, sono single da pochi mesi e ho avuto una relazione di un anno con un ragazzo del quale ero innamoratissima. Era tutto perfetto, lo avrei sposato domani però è finita male e ancora non mi sono ripresa. Ora voglio solo starmene sola e voglio dimenticare questa cosa anche se è difficile. – e ancora – Una storia che mi ha fatto male ma ora voglio pensare solo a me e al mio lavoro”.

Francesca Brambilla e la fine della storia con Gue Pequeno

Lo scorso anno si parlava di una storia d’amore con l’ex tronista Alessandro Zarino: che sia lui il ragazzo che tanto l’ha fatta soffrire? Francesca Brambilla ha avuto inoltre una storia con Gue Pequeno. In merito ha rivelato: “Con Gue ho un bellissimo rapporto, siamo rimasti molto amici. Lui è una persona molto intelligente, ci siamo sentiamo spesso. Mi piace molto di lui il fatto che mi conosca da quando ho 17 anni, da prima che diventassi conosciuta, quindi non ha pregiudizi su nulla, anzi. Mi sento sempre molto tranquilla con lui ormai siamo davvero molto amici”.

