Francesca Brambilla e Alessandro Zarino fidanzati?/ Lei:”l’amore è arrivato per caso”

Francesca Brambilla e Alessandro Zarino sono una coppia. L’estate 2020 continua nel segno dell’amore per molte nuove coppie del mondo dello spettacolo, visto che la Bona Sorte di Avanti un altro, il game show di successo di Paolo Bonolis, ha confessato a Il Giornale (data 23 luglio 2020) di avere un nuovo fidanzato. “L’amore è arrivato così, per caso. Un colpo di fulmine” con queste parole la bellissima Francesca rivela di essersi innamorata dell’ex tronista di Uomini e Donne nonché tentatore della passata edizione Temptation Island. La conferma del loro amore arriva dopo una serie di indiscrezioni che si rincorrevano negli ultimi giorni che riguardavano proprio il bel tronista napoletano. La “coppia”, infatti, era stata paparazzata insieme per le strade di Monopoli, in Puglia, intenti a trascorrere qualche ora di relax insieme in spiaggia. Francesca e Alessandro sono stati pizzicati e paparazzati e dalle foto, pubblicate in esclusiva su Giornalettismo, lasciavano pochi dubbi all’immaginazione. I due sono sembrati da subito molto complici e sulla stessa lunghezza d’onda.

Alessandro Zarino: Francesca Brambilla è la nuova fidanzata?

Un nuovo amore per Alessandro Zarino di Uomini e Donne che, pochissimi mesi fa , aveva fatto la sua scelta nel dating show di Canale 5 prendendosi un sonoro da Veronica Burchielli. La ragazza, approdata poi sulla sedia rossa del programma di Maria De Filippi, alla fine ha deciso di interrompere il suo percorso dichiarando di provare qualcosa per Alessandro. Detto fatto, visto che la coppia ha cominciato a viversi al di fuori del programma, ma purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto visto che si sono lasciati. Oggi Zarino sembrerebbe aver ritrovato la felicità tra le braccia della bella Francesca reduce da una relazione molto difficile e conclusasi nel peggiore dei modi. “Sì, sono single da pochi mesi e ho avuto una relazione di un anno con un ragazzo del quale ero innamoratissima. Era tutto perfetto, lo avrei sposato domani però è finita male e ancora non mi sono ripresa. Ora voglio solo starmene sola e voglio dimenticare questa cosa anche se è difficile. Sono single però sono innamorata, quindi non ho la testa libera per avere altre conoscenze. Una storia che mi ha fatto male ma ora voglio pensare solo a me e al mio lavoro” ha raccontato la Brambilla sempre al Giornale (data 13 marzo 2020). A distanza di pochi mesi anche per la Bona Sorte di Avanti un altro è arrivato il momento di nuove emozioni e di un nuovo possibile amore accanto al bel Alessandro Zarino! Intanto nel futuro della influencer bergamasca si prospetta una possibile partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip: sarà davvero così?



