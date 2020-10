Francesca Brambilla “É finita con Alessandro Zarino”/ “Per lui ho detto no al GF Vip”

Francesca Brambilla è tornata single. Il volto noto di Avanti un altro aveva trovato l’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne Alessandro Zarino. Una storia che, però, è finita poco dopo come racconta lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Giornale. “ Non voglio parlare troppo di lui. La nostra frequentazione è finita qualche settimana fa. Abbiamo due vite completamente opposte e forse, devo ammetterlo, non sono pronta davvero per buttarmi in una relazione sentimentale. Adesso voglio pensare solo al mio lavoro “, ha raccontato la Brambilla che non svela i dettagli che hanno portato alla fine della relazione. Un amore in cui il volto di Avanti un altro aveva creduto fortemente al punto da averla spinta a rinunciare al Grande Fratello Vip 2020.

FRANCESCA BRAMBILLA: “HO RINUNCIATO AL GRANDE FRATELLO VIP PER AMORE”