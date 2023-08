Francesca Brambilla è incinta/ Il lieto annuncio della “Bona Sorte” di Avanti un altro: “Era il mio sogno”

Francesca Brambilla, “Bona Sorte” di Avanti un altro, è incinta: l’annuncio

Diventare mamma era il suo sogno e, finalmente, è riuscito ad esaudirlo riempiendo di gioia il suo cuore e quello dei suoi fan: Francesca Brambilla è incinta. La modella e showgirl, nota soprattutto per ricoprire il ruolo di ‘Bona Sorte’ nel game show Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis, ha dato il lieto annuncio su Instagram. Un carosello di meravigliosi scatti che ritraggono le sue dolci rotondità e, a corredo, un lunghissimo messaggio in cui traspare tutta la sua emozione.

“La vita è assurda e meravigliosamente imprevedibile, un amore che si è rivelato inaspettato, da una stretta di mano, ad uno sguardo, e tutto può cambiare la tua vita“: così inizia il post, in cui la showgirl si rivolge all’uomo della sua vita (di cui è però ignota al momento l’identità) e futuro padre del bebè. Poi prosegue: “Siamo lieti di condividere un capitolo ancora più emozionante della nostra storia. L’ultimo anno ha portato con sé cambiamenti meravigliosi, sorrisi condivisi, sforzi, pazienza infinita ma con un legame così profondo che ha reso ogni momento indimenticabile“.

Il post Instagram: “L’amore può cambiare tutto“

Francesca Brambilla, nel messaggio, ha speso parole al miele per il compagno e per la creatura che presto accoglieranno: “Ora, con un piccolo cuore che batte insieme al nostro, siamo entusiasti di annunciare che stiamo aspettando con gioia il frutto dell’amore tra noi due. Quest’uomo che ha rubato il mio cuore è destinato a diventare un padre amorevole, e non vedo l’ora di vedere il suo volto illuminarsi quando terrà questa creatura tra le braccia. Abbiamo imparato insieme che l’amore può cambiare tutto e siamo pronti ad abbracciare ogni sfida ed ogni gioia che il futuro ci riserva“.

Infine, ricorda quanto la maternità sia stato il suo sogno di sempre, e che ora è pronto a diventare realtà: “Tanti di voi sanno che questo capitolo della mia vita, era solo il mio sogno.. ma quando c’è amore, tutto può diventare nient’altro che realtà“. Il post Instagram è stato inondato di like e messaggi di affetto e congratulazioni da parte dei suoi followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brambilla (@francescabrambilla)













