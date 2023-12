Francesca Brambilla è mamma: è nata Amaya Luce/ Il lieto annuncio: “Il vero significato della parola amore”

Francesca Brambilla è diventata mamma: l’annuncio su Instagram

Alla fine il grande giorno è arrivato e ha portato una ventata di amore e felicità immensa nella vita di Francesca Brambilla, diventata mamma. La ‘Bona Sorte’ di Avanti un altro, il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, ha infatti dato alla luce la sua prima bambina. Condividendo un post sul proprio profilo Instagram, lì dove lo scorso agosto comunicò di essere per la prima volta in dolce attesa, la modella ha dato il lieto annuncio: “Ora so il vero significato della parola.. AMORE. Benvenuta amore nostro Amaya Luce“.

A corredo del messaggio, in cui è stato rivelato per la prima volta il nome della piccola, sono stati condivisi alcuni teneri scatti. Coricata sul letto d’ospedale, la Brambilla si è immortalata con la bambina tra le sue braccia e affiancata dal suo compagno, di cui ha mostrato il volto sui social per la prima volta. Un’altra foto, poi, vede le mani dei genitori e della bambina stringersi in un tutt’uno, in un dolcissimo quadretto familiare che ha sciolto il cuore dei fan. Tantissimi i like e i messaggi di affetto ricevuti sotto il post, inondato dalla carica emozionale dei suoi followers.

Francesca Brambilla, il messaggio in dolce attesa

Era agosto quando Francesca Brambilla annunciò, per la prima volta in maniera ufficiale sui social, di essere incinta. La ‘Bona Sorte’ di Avanti un altro aveva voluto condividere un post sul proprio profilo Instagram, corredato da un lungo messaggio di affetto rivolto anche al suo compagno e ora papà di sua figlia. “La vita è assurda e meravigliosamente imprevedibile, un amore che si è rivelato inaspettato, da una stretta di mano, ad uno sguardo, e tutto può cambiare la tua vita“, aveva scritto. “Siamo lieti di condividere un capitolo ancora più emozionante della nostra storia. L’ultimo anno ha portato con sé cambiamenti meravigliosi, sorrisi condivisi, sforzi, pazienza infinita ma con un legame così profondo che ha reso ogni momento indimenticabile“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brambilla (@francescabrambilla)













