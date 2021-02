Francesca Brambilla ha un fidanzato?/ Dopo Alessandro Zarino: “ora penso al lavoro”

Alessandro Zarino è il fidanzato di Francesca Brambilla, la Bona Sorta di Avanti un altro. La coppia è nata quest’estate come ha raccontato la stessa modella che è felicemente innamorata dell’ex tronista di Uomini e Donne. “L’amore è arrivato così, per caso. Un colpo di fulmine” ha commentato così la Bona Sorte di Avanti un altro dalla pagine social confermando l’indiscrezione che circolava quest’estate. Un nuovo amore nella vita della bellissima Francesca che da diverso tempo era single. Lo scorso anno, infatti, dalle pagine de Il Giornale aveva parlato della sua vita sentimentale così: “sono single da pochi mesi e ho avuto una relazione di un anno con un ragazzo del quale ero innamoratissima. Era tutto perfetto, lo avrei sposato domani però è finita male e ancora non mi sono ripresa. Ora voglio solo starmene sola e voglio dimenticare questa cosa anche se è difficile. Sono single però sono innamorata, quindi non ho la testa libera per avere altre conoscenze. Una storia che mi ha fatto male ma ora voglio pensare solo a me e al mio lavoro”. Purtroppo anche la storia con Zarino è terminata: “non voglio parlare troppo di lui. La nostra frequentazione è finita qualche settimana fa. Abbiamo due vite completamente opposte e forse, devo ammetterlo, non sono pronta davvero per buttarmi in una relazione sentimentale. Adesso voglio pensare solo al mio lavoro”.

Francesca Brambilla, il gossip con Maluma e il corteggiamento di Gonzalo Higuain

Non solo, Francesca Brambilla in questi giorni è stata oggetto del gossip per via di un presunto flirt con Maluma, il cantautore e personaggio televisivo colombiano per via di una Instagram Stories in cui hanno postato lo stesso simbolo. Una semplice coincidenza che però ha incuriosito i fan della modella e non solo al punto da ipotizzare che tra i due possa esserci qualcosa di tenero. Sicuramente si tratta solo di una casualità, ma in passato la bella Francesca è stata corteggiata insistentemente dal campione Gonzalo Higuain come ha raccontato lei stessa a Tiki Taka di Piero Chiambretti: “Higuain è ossessivo-compulsivo. Se tu lo blocchi, ti scrive messaggi con un altro numero dopo due minuti. È da un anno che non mi scrive più, quando era in Italia mi chiamava”.



