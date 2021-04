Francesca Brambilla, la Bona Sorte di Avanti un altro/ Gli ex fidanzati da Guè Pequeno a Stefano Laudoni

Da questa sera, domenica 11 aprile, prende il via in su Canale 5 “Avanti un altro… pure di sera!”, il celebre programma di Paolo Bonolis in versione serale. Tra i protagonisti del “salottino” non può mancare Francesca Brambilla nei panni della Bona Sorte. L’ex Madre Natura di “Ciao Darwin”, altro celebre programma condotto da Paolo Bonolis, fa parte della famiglia di “Avanti un altro” ormai da 7 anni, come ha scritto lei stessa su Instagram annunciando la versione serale del programma: “Da domenica saremo anche in prima serata con il serale di “Avanti Un altro”. Con voi da 7 anni, e non vi lascio mai…”. Questa estate Francesca aveva annunciato uno stop alla trasmissione, facendo intendere che qualcun’altra avrebbe preso il suo posto. Ma il suo pubblico si è mobilitato e ha espressamente fatto capire che avrebbero boicottato il programma se non fosse stata presente anche la loro beniamina.

Francesca Brambilla: da Madre Natura a Bona Sorte

Dunque se la vita lavorativa di Francesca Brambilla va a gonfie vele, come sta andando la vita sentimentale? La storia d’amore con Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne, è naufragata a detta di lei perché le loro vite erano agli opposti. Al momento la bellissima bionda si professa “felicemente single”. Ma di amori archiviati nel suo passato, ne ha parecchi. Come quello con il rapper Guè Pequeno o Stefano Laudoni, giocatore di basket ed ex fidanzato dell’atleta cestista Valentina Vignali. E ancora, la relazione con l’allora promesso sposo di Karina Cascella, Max Colombo, con il quale ci fu uno strano e sibillino messaggio da parte di Francesca, che raccontò via social che l’anello regalato a Karina, era molto somigliante, se non identico al suo. La storia fu trattata anche nel salotto di Barbara D’Urso. In una puntata della trasmissione “Tiki Taka” la modella ha dichiarato al conduttore Piero Chiambretti di aver ricevuto il corteggiamento piuttosto insistente dal giocatore di calcio argentino Gonzalo Higuain. Senza però mai farsi affascinare dalle sue proposte.

