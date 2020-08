Francesca Brambilla lascia Avanti un altro/ Franco Pistoni: “Addio alla Bona Sorte”

Francesca Brambilla lascia definitivamente Avanti un altro! Sul profilo Instagram di SDL Tv è stato infatti annunciato che presto sarà svelata la nuova Bona Sorte. Non si tratta, tuttavia, di un allontanamento, come svelato da Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. La Brambilla sarà infatti impegnata in un altro programma, ecco il perché delle selezioni della nuova protagonista. A salutarla con parole commosse è stato Franco Pistoni, che il pubblico di Avanti un altro conosce come ‘Lo Iettatore’. Con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, ha infatti salutato con affetto l’ormai ex compagna d’avventura: “Il nostro è un mestiere in cui ci si incontra, si lavora insieme, si condividono mesi fianco a fianco, ci si sopporta, ci si vuole bene, ci si confida – ha scritto Pistoni – ma sappiamo che un giorn, prima o poi, tutto è destinato a troncarsi”.

Franco Pistoni saluta commosso la collega Francesca Brambilla

Dopo questa introduzione, le parole di Franco Pistoni si rivolgono direttamente a Francesca Brambilla. “Stamane ho saputo che Francesca Brambilla, la mia compagna di viaggi sulla Tiburtina, delle cene in albergo, dei video girati per scherzo […] non ci sarà più dalla prossima stagione ed il personaggio della Bona Sorte sarà interpretato da altri.” Lo Iettatore poi ammette “Non posso nascondere che mi rattrista e che mi mancherà pur, ovviamente, augurando un buon lavoro a chi la sostituirà, – così ha concluso – ed un enorme e gigantesco grazie a Francesca per essere stata capace di scalfire i miei muri caratteriali”.





