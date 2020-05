Francesca Brambilla: “vi aspetto a Ciao Darwin”/ Sfila per il web contro Paola Perego

Pubblicità

Francesca Brambilla è stata una delle protagoniste della sfida tra il mondo del web e il mondo della tv della nona puntata di Ciao Darwin 8 che canale 5 trasmette in replica questa sera. La Bona Sorte di Ciao Darwin ha messo a disposizione tutta la sua bellezza per il mondo del web che raccoglie influencer e youtuber che hanno travato il successo e la popolarità grazie all’uso dei social. Bellissima e con un fisico mozzafiato, Francesca Brambilla ha ricordato l’appuntamento di questa sera ai fans. “Stasera in prima serata su canale 5 ci vediamo a Ciao Darwin. Web VS TV.. vi aspetto. Aspetto anche i vostri tag con i meme, voglio ridere! Ipiù belli li pubblicherò sulla mia pagina taggandovi. Voglio vedere quanta fantasia avete”, ha scritto la Brambilla su Instagram pubblicando una foto della puntata.

FRANCESCA BRAMBILLA PROTAGONISTA DELLA SFILATA DI CIAO DARWIN 8

Bellissima, con un fisico mozzafiato e uno sguardo magnetico, Francesca Brambilla è pronta a far sognare il pubblico di Ciao Darwin 8 sfilando per il mondo del web. Durante il defilè che rappresenta uno dei momenti più attesi della trasmissione di Paolo Bonolis, ha sfidato Paola Perego. La Brambilla è stata la proposta di sera del mondo del web e in passerella arriverà con un abito oro, con profondi spacchi sul davanti e una scollatura che ha messo ancora più in evidenza il seno prosperoso. Una sfida interessante quella che ha avuto come protagonista la Brambilla che ha cercato di portare a casa il maggior numero di voti battendo una delle conduttrici più amate ed eleganti del mondo della televisione come Paola Perego. In attesa di poter rivedere quel momento, i fans della Brambilla si godono la sua bellezza su Instagram dove conta quasi un milione di followers.





