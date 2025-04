Francesca Brienza sarà una delle ospiti di Monica Setta nella puntata di Storie di Donne al Bivio, programma che andrà in onda sabato 19 Aprile 2025. Francesca è una nota giornalista che ha avuto molto successo nel mondo dello sport e la conosciamo anche per essere ormai da tempo la compagna dell’allenatore Rudi Garcia. Ma vediamo chi è Francesca Brienza.

Romina Carrisi, chi è: "Ho sofferto di depressione"/ "Mio figlio Axel Lupo la mia gioia"

Francesca Brienza è nata il 19 Settembre 1986 a Roma, si è laureata all’Università di Tor Vergata in Beni Culturali, ha partecipato a Miss Italia ed ha poi iniziato la carriera come giornalista prima a Roma Tv e poi in programmi – sempre collaborazioni – a Rai Sport, La7, Tiki Taka e Quelli che il Calcio.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni 21-27 aprile 2025/ Fase positiva per Acquario e Bilancia!

E Francesca Brienza ha trovato anche l’amore grazie al calcio. La donna in passato ha scherzato che era ‘troppo grassotella‘ per stare con un calciatore e alla fine ha conosciuto al tempo l’allora allenatore della Roma Rudi Garcia. La loro storia è iniziata come una fiaba nonostante l’importante differenza di età ma i due hanno continuato a frequentarsi nel tempo e la loro storia è apparsa duratura.

Francesca Brienza e le parole sul matrimonio con Rudi Garcia

Francesca Brienza e Rudy Garcia hanno 22 anni di differenza ma non è mai stato un problema. Inizialmente tutti pensavano che la loro storia sarebbe finita presto ed invece i due sono più uniti che mai, Francesca è tifosa doc per la Roma ma ha seguito ovunque il suo compagno o meglio suo marito.

Carlo Di Francesco, chi è il marito di Fiorella Mannoia/ "Un uomo meraviglioso che non vive di luce riflessa"

D’altronde come anticipato proprio a Storie di Donne al Bivio e Francesca ha raccontato: “Io e Rudi ci siamo già sposati in maniera civile a Cannes mentre il 1 Maggio ci sarà la cerimonia con il rito religioso e una cena con circa 250 persone a Villa Miani”, ha raccontato la donna riguardo la storia con l’ex allenatore di Napoli e Roma.

Inizialmente doveva esserci anche Francesco Totti ma la donna ha svelato che invece non ci sarà. Oltre a loro ci sarà anche la piccola Sofia, appena 1 anno e testimone dell’amore tra i genitori, Francesca e Rudy. La piccola è nata in Francia ed i due hanno posticipato il viaggio di nozze appunto per stare vicino alla piccola, di neanche 2 anni.