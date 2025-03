Lei si chiama Francesca Brienza ed è una giornalista molto apprezzata sul panorama calcistico. Proprio il pallone le ha regalato tanto dal punto di vista professionale ma non soltanto. Nella vita della bella reporter mora con capelli lunghi e occhi da cerbiatto, infatti, il calcio ha portato qualche cosa in più rispetto al solo successo professionale: è arrivato, infatti, anche l’amore. Francesca Brienza, infatti, ha un fidanzato noto nel mondo del pallone, ma non è un calciatore come si potrebbe pensare vista la sua giovane età. Lui si chiama infatti Rudi Garcia e i più avvezzi al mondo del pallone sapranno bene che parliamo dell’ex allenatore della Roma, che in passato ha guidato anche club come Napoli e Lione. Dunque, un nome di primo piano nel mondo del calcio.

Dopo essersi diplomata in Beni culturali a Roma e aver partecipato a Miss Italia, Francesca Brienza ha cominciato la sua carriera nel mondo del calcio e del giornalismo. Varie esperienze e collaborazioni fino alla chiamata di Roma tv, il canale ufficiale giallorosso. “Ero tifosa ma non così ferrata, ero l’unica ragazza della redazione” ha ammesso Francesca Brienza, che dunque non è mai stata una grande appassionata di calcio fino a quando non è entrata a far parte della famiglia giallorossa. Proprio grazie all’esperienza nella capitale, in tv, Francesca e Rudi si sono conosciuti e tra loro è scoppiato l’amore.

Francesca Brienza e Rudi Garcia hanno ben 22 anni di età ma questo non ha frenato il loro amore. I due si sono incontrati per la prima volta a Trigoria ma il primo appuntamento romantico è avvenuto in Francia, la nazione d’origine del tecnico. Più avanti i due hanno ufficializzato la loro relazione anche sui social, mostrandosi insieme anche nella capitale. Un amore forte che nel settembre del 2023 ha portato anche alla nascita di una figlia, la piccola Sofia.