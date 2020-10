Francesca Cannavò, sorella Adua Del Vesco / Quell’avvertimento a Zorzi, guai a chi..

Francesca Cannavò è molto legata a sua sorella Adua Del Vesco. Un rapporto speciale, coltivato anche a distanza adesso che l’attrice è impegnata al Grande Fratello VIP. Francesca la segue ogni giorno con grande entusiasmo e coinvolgimento, esprimendo pareri sempre benevoli sul suo percorso al Grande Fratello. L’amore e il legame che la lega ad Adua l’ha spinta a prendere le sue difese in più occasioni, anche quando Adua aveva discusso con Tommaso Zorzi sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra.

Francesca Cannavò la sorella di Adua Del Vesco: “condanna” Tommaso Zorzi…

A Francesca Cannavò non era piaciuto l’atteggiamento aggressivo di Tommaso Zorzi e non gliele aveva mandate a dire. Ospite di Live Non è la D’Urso, Francesca ha difeso a spada tratta la versione di Adua del Vesco dimostrandosi molto comprensiva nei suoi confronti. La Cannavò aveva minimizzato i filmati andati in onda riguardanti sua sorella, nei quali gettava delle ombre sull’ex fidanzato Massimiliano Morra. Quindi la rabbia di Tommaso, che in confessionale smascherava e condannava le smentite della Del Vesco. Francesca non aveva dato particolare peso a questo episodio; sarà che l’amore tra sorelle spesso si trasforma in complicità. Chissà che non ci sia qualche nuova sorpresa in vista della puntata del Grande Fratello VIP per Adua Del Vesco. Francesca Cannavò, in qualsiasi caso, è pronta come sempre a sostenerla.

