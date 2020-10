Francesca Cannavò, sorella Adua Del Vesco/”Tommaso Zorzi mente su Morra, è gay lo ha detto..”

Ieri sera a Live Non è la d’Urso si è parlato ancora di Adua del Vesco e delle sue rivelazioni su Massimiliano Morra. L’attrice avrebbe rivelato alle sue compagne di viaggio che il suo ex in realtà è gay salvo poi negare quando in diretta è stata messa davanti a fatto compiuto. La cosa ha fatto infervorare Tommaso Zorzi che ha nominato l’attrice proprio perché anche lui sapeva questa verità e che proprio lei, in albergo, glielo aveva rivelato prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Le parole dette dall’influencer venerdì sera hanno fatto arrabbiare anche Francesca Cannavò, sorella di Adua del Vesco, che ha fatto arrivare a Barbara d’Urso una lettera in cui spiega che proprio Zorzi avrebbe detto ad Adua che Massimiliano è gay.

FRANCESCA CANNAVO’ ATTACCA TOMMASO ZORZI PER LA QUESTIONE ADUA-MORRA

Nella lettera fatta avere a Barbara d’Urso, Francesca Cannavò si dice disgustata di ciò che è successo venerdì sera in diretta al Grande Fratello sostenendo che in realtà è stato proprio lui a dire alla sorella di sapere che Massimiliano è gay: “Le persone finte simpatiche ma piene di livore e cattiveria gratuita andrebbero bandite da questo gioco, mi riferisco a Tommaso Zorzi…. lui è andato nella stanza di mia sorella a dire a lei che sapeva che Massimiliano era omosessuale”. Alla fine si rivolge direttamente all’influencer al grido di : “Caro Tommaso, quando racconti i fatti, raccontali bene perché le bugie hanno le gambe corte. Non basta un abito di Armani per essere un signore. Un vero signore difende le donne. Barbara di più non posso dire…Gli altri si rimettessero pure sui loro tacchi a spillo e pensassero a percorrere la loro strada stando attenti a non inciampare”. La lettera arriverà nella casa del Grande Fratello Vip questa sera?



