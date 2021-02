Francesca Cannavò, sorella di Rosalinda / Lo zampino sulla crisi con Giuliano, ora..

Francesca Cannavò, sorella di Rosalinda, è pronta ancora una volta a rincuorarla dopo i momenti difficili vissuti dalla gieffina dentro la casa. Se prima i problemi erano rappresentati dai dubbi sulla sua relazione con Giuliano Condorelli, brillantemente superati anche grazie al supporto di Francesca, adesso Rosalinda deve fare i conti con l’amicizia incrinata con Dayane Mello. La modella brasiliana è stata durissima nei suoi confronti, esprimendo giudizi davvero poco lusinghieri sulla sua persona. Ora che Rosalinda si è gettata tra le braccia di Andrea Zenga, ha scatenato la gelosia di Dayane, che si sente meno speciale e molto trascurata. Dipendesse da lei, la loro amicizia sarebbe già giunta al termine. Rosalinda è in lotta coi suoi dubbi esistenziali e non si può escludere a priori che Signorini le mandi in aiuto la sorella Francesca Cannavò per affrontare la situazione.

Francesca Cannavò, il supporto a sua sorella prima della rottura con Condorelli

Era stata sua sorella Francesca ad entrare nella casa, allo scopo di darle due dritte attraverso il vetro del Grande Fratello VIP. In quel caso a tormentare Rosalinda c’erano i dubbi sulla sua storia d’amore con Giuliano, risolti anche grazie ai suoi consigli: “Sono qui per dirti che non devi sentirti sbagliata, qualsiasi decisione prenderai noi ti supporteremo, sempre!”, aveva detto Francesca. Stasera potrebbe essere utile il suo aiuto, dal momento che Rosalinda è a pezzi per il periodo difficile vissuto dalla sua amicizia con Dayane Mello. Come finirà?



