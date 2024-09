AUGURI DI COMPLEANNO IN DIRETTA A QUARTO GRADO

Compleanno in diretta tv per Francesca Carollo, impegnata nella nuova puntata di Quarto Grado questo venerdì 27 settembre 2024. In chiusura del segmento dedicato all’omicidio di Pierina Paganelli, il conduttore Gianluigi Nuzzi ha ringraziato gli ospiti e colto l’occasione per fare gli auguri in diretta alla collega. «Adesso fateci inquadrare la nostra Francesca Carollo perché compie gli anni», ha dichiarato mentre le telecamere si spostavano appunto sul volto storico del programma di Rete 4.

CHIARA PETROLINI, NEONATI MORTI A PARMA: PROCURA CONTRO ARRESTI DOMICILIARI/ "Chiederà che vada in carcere"

«Quando una firma di Quarto Grado compie gli anni, è giusto condividerlo con la nostra famiglia di chi ci segue da casa», ha spiegato Nuzzi. Dal canto suo, la giornalista ha ringraziato per gli auguri: «Questa è proprio una famiglia, sono felice di festeggiare qui con tutti noi». Nuzzi prima di dare la pubblicità ha sottolineato: «Lo festeggiamo lavorando». Qui il video degli auguri in diretta.

Filippo Turetta, processo lampo per omicidio Giulia Cecchettin/ Il padre Gino: "Perdono? Appartiene ai santi"

CHI È FRANCESCA CAROLLO: CARRIERA E VITA PRIVATA

Carollo, classe ’77, è un volto storico di Quarto Grado su Rete 4, ma ha lavorato in tanti altri programmi Mediaset, come Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, con cui si è fatta ritrarre in foto prima di andare in onda nel programma di Nuzzi. Infatti, ha pubblicato l’immagine degli auguri di compleanno del collega nelle sue storie su Instagram, insieme a tante altre foto di colleghi che si sono ricordate di questo giorno speciale.

Originaria della provincia di Vicenza, è una giornalista professionista che però è laureata in Giurisprudenza, infatti si definisce un “avvocato mancato”. Si è spesso occupata di inchieste legate alla cronaca nera, ma è attiva anche nella battaglia contro la violenza di genere, agli inizi della sua carriera però si è occupata anche di costume per diverse testate. Riguardo la sua sfera privata, il Gazzettino riportò che si era sposata quattro anni fa con l’imprenditore Paolo Brustio.

Liliana Resinovich/ Sebastiano vs Claudio Sterpin: “Vergognati! Per te Lily era una come le altre...”