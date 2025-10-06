Chi è Francesca Carrara? È la mamma di Simone De Bianchi ed entrambi partecipano al Grande Fratello: vita privata ed ex compagno

Nella casa del Grande Fratello 2025 ci sono anche una madre e un figlio: parliamo di Francesca Carrara, che è appunto la mamma di Simone De Bianchi, che non è proprio un nip dato che ha già avuto modo di recitare in qualche film poi andato al cinema.

Cosa si sa della mamma? Ha 43 anni, è originaria di Roma, dove ha sempre vissuto, e oltre al figlio già citato ne ha un altro. Infatti il suo profilo social è pieno di foto della sua famiglia oltre che della sua grande passione per il trekking. Come ha avuto modo di dire lei stessa, diventare madre è stato molto difficile perché soprattutto da giovani si hanno poche opportunità di studio e di lavoro. Si può dire che sia cresciuta insieme ai figli, che sono anche suoi amici.

Francesca Carrara del Grande Fratello ha scoperto di essere stata tradita dal marito dopo vent’anni

Dal punto di vista sentimentale, Francesca Carrara non è stata fortunata perché dopo più di vent’anni di matrimonio ha scoperto che suo marito l’aveva tradita con un’altra donna. “Una bella botta perché è stato il mio punto fermo” e infatti ora non sembra che abbia aperto il cuore a un’altra persona. Qual è il suo lavoro? Fa la tappezziera e la restauratrice.

E pensare che prima della sua avventura al Grande Fratello iniziata la scorsa settimana lei era una persona benestante tanto da aver perso al casa. Ora vorrebbe ricomprarla ed è per questo che sta lavorando sodo e si è concessa quest’esperienza televisiva al fine di guadagnare qualche soldo in più. In un frangente insieme agli altri inquilini la mamma di Simone De Bianchi ha detto che si è ritrovata a 43 anni a dormire da sua madre nel letto in salone.