Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello c’è stata tensione tra Francesca Carrara e alcune coinquiline: ecco cos’è successo

Ha incuriosito il pubblico la partecipazione di Francesca Carrara con il figlio Simone De Bianchi, per non parlare della sua particolare storia che ha colpito per via della sua resistenza e capacità di guardare avanti nonostante le varie difficoltà. Quest’ultime sono iniziate a sorgere nella casa del Grande Fratello anche con le altre inquiline com’è successo nelle ultime ore.

In pratica Grazia, Anita e Benedetta hanno discusso della coinquilina perché secondo loro “crede di non piacerci”. Nello stesso momento lei ha spiegato il suo punto di vista a Giulio, Jonas e Francesco: “Simone ha detto che ho esagerato con le ragazze, ma mi viene da pensare che non mi hanno capita”.

Francesca Carrara contro Anita, Benedetta e Grazia. Jonas: “Viziate”

“Siete voi che avete visto cattiveria nei miei confronti. Non avete capito niente di me”: a esprimersi così è stata Francesca Carrara mentre si è confrontata con le ragazze sopracitate nella casa del Grande Fratello. E Jonas le ha dato ragione definendo “viziate” proprio loro che sembra proprio non l’abbiano capita minimamente.

D’altronde i malintesi sono all’ordine del giorno quando si deve convivere in una casa h24 spiata dalle telecamere. negli ultimi giorni la donna ha raccontato della sua vita, di quanto sia stata difficile da quando non ha più la sua roccia, ovvero suo marito, che l’ha tradita con un’altra persona, per non parlare del fatto che dacché aveva una vita benestante ora vive a casa di sua madre dormendo in un letto nel salotto.