Francesca Carrara al Grande Fratello 2025 parla del suo ex fidanzato e di una situazione sentimentale irrisolta: "Lui non riesce ad allontanarsi..."

Nella Casa del Grande Fratello 2025 è nuovamente tempo di confessioni per Francesca Carrara, una delle concorrenti che più si stanno aprendo in questo inizio di edizione. L’inquilina, dopo la toccante confessione in lacrime sul rapporto con sua madre, questa volta si è ritrovata a confidarsi con Flaminia sul legame con l’ex fidanzato, interrotto poco prima del suo ingresso nella Casa.

Come mostra una clip pubblicata sul sito del reality, la concorrente parlando con la coinquilina ha spiegato come sono sorti i problemi di coppia: “Mi diceva ‘non c’è futuro’, e io l’ho lasciato andare. Che ci sto a fare là?. Tutte le volte che ci siamo lasciati, non è perché non stavamo bene insieme o perché non ci volevamo bene, ma per questo motivo, o per altre litigate generali“.

Nonostante la rottura, però, l’ex fidanzato sembra non volerla dimenticare e spesso ha deciso di voler tornare da lei: “Lui non riesce ad allontanarsi, non mi lascia andare. Quando ci siamo lasciati, abbiamo avuto anche altre situazioni, ma puntualmente lui tornava“.

Francesca Carrara: “Lui torna ogni volta che cerco di andare avanti“

Questa situazione non piace affatto a Francesca Carrara, che al Grande Fratello 2025 rivela di non volere accanto un uomo, con cui si è da poco lasciata, che torna ogni volta che la vede nuovamente felice e risolta con la vita: “Gli ho detto di non tornare ogni volta che io cerco di andare avanti. Gli ho detto: ‘Sei un narcisista, perché ogni volta che vedi che mi allontano e cerco di andare avanti, conosco altre persone e faccio le cose mie, tu poi torni’“.

La concorrente nonostante tutto conserva un buon ricordo di lui, spiegando che i suoi figli andavano molto d’accordo con lui, e in merito alla loro situazione sentimentale irrisolta aggiunge: “Le ultime sere ci siamo salutati, siamo rimasti che ci siamo lasciati, ma non è mai quel lasciarsi…“.

Per lui arriva però un augurio per il futuro: “Spero che quando esco da qua stia bene, che magari abbia trovato qualcuna e sia sereno, perché ha un sacco di problemi irrisolti. Gli auguro che li metta apposto“.