Dopo Anita Mazzotta, anche Francesca Carrara lascia la casa del Grande Fratello 2025: l'annuncio e la motivazione di tale decisione.

Il Grande Fratello di Simona Ventura fatica a decollare e, dopo i problemi relativi agli ascolti, spuntano anche quelli relativi al forfait di alcuni concorrenti. Nelle scorse ore, con un comunicato ufficiale, il Grande Fratello ha annunciato l’abbandono momentaneo della casa da parte di Francesca Carrara che è entrata nella casa con il figlio Simone. Il comunicato svela che la 43enne romana ha dovuto lasciare temporaneamente la casa per motivi personali senza aggiungere, tuttavia, ulteriori dettagli.

La notizia è diventata immediatamente virale e tra gli utenti c’è anche chi ha svelato quello che potrebbe essere il motivo dell’abbandono temporaneo. «È uscita per delle visite, ritornerà in giornata», ha commentato un utente, anticipando ciò che potrebbe succedere nelle prossime ore.

Francesca Carrara come Anita Mazzotta? Cosa accadrà al Grande Fratello

Francesca Carrara è la seconda concorrente ad aver abbandonato la casa del Grande Fratello 2025. Prima di lei l’ha fatto Anita Mazzotta. La ragazza trevigiana ha lasciato il reality per motivi familiari, presumibilmente per problemi di salute della mamma di cui Anita aveva parlato già nella Casa. Secondo Fanpage, tutte le ipotesi sono ancora al varco e non è da escludere che Anita possa rientrare nei prossimi giorni. In tanti sperano in un ritorno di Anita in casa ma l’uscita di Francesca Carrara ha scatenato il dibattito sul web.

Diversi utenti, infatti, hanno sottolineato l’incoerenza di far uscire e rientrare i concorrenti nella casa alterando la veridicità del gioco. In tanti, infatti, sottolineano come nella scorsa edizione, le uscite e i ritorni in casa di Jessica, Helena e Pamela abbiano influenzato le dinamiche all’interno della casa. Accadrà anche stavolta? «Indipendentemente da cosa è successo, resta il fatto che una volta fuori non dovrebbero più rientrare, dopo aver ricevuto informazioni, letto i social ecc. è contro lo spirito del gioco. Hanno detto che è un ritorno alle origini, lo dimostrino», ha commentato una fan sotto al post di annuncio dell’uscita di Francesca.

