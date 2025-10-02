Francesca Carrara al Grande Fratello 2025 racconta la fine del matrimonio con l'ex marito e il tradimento subito: "In realtà lui mi ha amata tantissimo ma…"

Francesca Carrara parla dell’ex marito e del tradimento subito

Nella Casa del Grande Fratello 2025 è tempo di confidenze per Simone De Bianchi e Francesca Carrara, mamma e figlio che hanno deciso di partecipare in coppia, ma come unico concorrente, al reality di Canale 5. Il ragazzo nelle ultime ore si è confidato sulla sua famiglia e sulla dolorosa separazione dei genitori, vissuta con grande sofferenza da parte sua e della sorella più piccola, dopo circa 22 anni di matrimonio.

Jonas Pepe choc al Grande Fratello: "A 19 anni scrissi una lettera a Leopardi"/ "Lo rimproveravo perché…"

A far precipitare il loro rapporto di coppia è stata la scoperta, da parte della gieffina, di un tradimento da parte del suo ex marito pizzicato ai tempi insieme ad un’altra donna. Ne ha parlato la stessa Francesca in un momento di confidenze con Francesco Rana, come mostra una clip pubblicata sul sito del reality.

Helena Prestes e Javier Martinez si sposano?/ Gli ex Grande Fratello infiammano il web: "Presto un annuncio"

“Se una persona comunque non vuole più l’altra, perché continuare?”, la ha domandato Francesco non appena ha appreso la sua storia, segnata dal tradimento subito. La Carrara però ammette: “Non è così, lui in realtà mi ha amata tantissimo, io non posso dire il contrario“. Il coinquilino a quel punto le fa notare: “Però se una persona ti ama, determinate situazioni non le crea”.

Grande Fratello 2025, Francesca Carrara: “Era lui che amava più me“

Francesca Carrara, entrando nel merito della fine del matrimonio con l’ex marito, cerca di avanzare alcune motivazioni legate al tradimento subito e che ha definitivamente incrinato il loro rapporto: “Sai che c’è? Io e lui avevamo caratteri diversi: tra i due, sono molto onesta, era lui che amava più me rispetto al contrario. Lui poi mi ha detto che si è sentito poco amato, non voluto. Non so da cosa era dipeso, perché io per 22 anni sono stata lì”.

Giulia Soponariu, qual è il suo uomo ideale?/ Rivelazione al Grande Fratello 2025!

Durante la chiacchierata al Grande Fratello 2025, Francesco Rana a quel punto le domanda quanto, secondo lei, la storia tra l’ex marito e l’altra donna andasse avanti, e lei ha risposto: “Da poco”. Appresa tutta la sua storia e la delusione sentimentale vissuta, il coinquilino la sorprende: “Ti posso fare i compimenti? Perché comunque sei una persona forte, non so se qualcun altro avrebbe reagito nella stessa maniera”.