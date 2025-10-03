Francesca Carrara si è lasciata andare ad un lungo sfogo nella Casa del Grande Fratello, raccontando il suo difficile passato con i due figli

Tra i concorrenti del Grande Fratello 2025 ci sono anche una madre e un figlio, che portano nella Casa una storia non facile. Parliamo di Francesca Carrara e Simone De Bianchi, madre e figlio legatissimi, che hanno realizzato un vero e proprio sogno partecipando insieme al reality. Nella Casa, entrambi si stanno raccontando ai compagni, portando a galla retroscena difficili del loro passato. Francesca, in particolare, ha spiegato di essere una mamma single che ha cresciuto da sola i suoi figli e ha dovuto provvedere loro con le sue forze.

Durante una chiacchierata con l’amica Donatella, Francesca ha ricordato il momento in cui il papà dei suoi figli l’ha lasciata, e delle difficoltà poi nate anche in campo economico. Inizialmente, essendo proprietaria di un’azienda di forniture per ristoranti, non riusciva ad equilibrare il lavoro e l’avere tempo a sufficienza per i suoi figli. Motivo per il quale ha iniziato a lavorare di notte: “Facevo tutto di notte quando loro dormivano. Ho lavorato tantissimo. Però mi piaceva, non mi pesava”.

Francesca Carrara racconta il suo difficile passato al Grande Fratello: la promessa del figlio Simone

Uno dei colpi più duri è quando è stata poi costretta a vendere la villetta dei suoi sogni, che aveva acquistato con tanti sacrifici, perché non riusciva da sola a coprirne le spese. “Io ero rimasta da sola”, ha ammesso a Donatella, spiegando le difficoltà sorte dopo la rottura col compagno: “Quando lui è andato via, sono rimasta lì per poco e poi sono tornata da mamma. Ho fatto il trasloco da sola. Perché non ho chiamato una ditta? E dove li prendevo i soldi!”, ha spiegato. Oggi vive in un piccolo appartamento e dorme in salotto per dare ai figli l’unica camera da letto disponibile: “Ma va bene così, l’importante è stare insieme”, ha aggiunto, spiegando infine tra le lacrime che il figlio Simone le ha fatto una promessa: “Mi ha detto che qualora vincessimo lui mi ricomprerà quella villetta”.