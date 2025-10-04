Francesca Carrara si lascia andare ad una rivelazione sulla propria vita privata e non trattiene le lacrime al Grande Fratello.

Complice il gioco “Obbligo o verità”, nella casa del Grande Fratello, i concorrenti si lasciano andare a rivelazioni sulla propria vita privata. Francesca, in particolare, risponde alla domanda di Giulio Carotenuto, reduce da un incidente, che le chiede il vero motivo per cui ha deciso di partecipare al Grande fratello. “Vuoi la verità?”, chiede Francesca che alla risposta affermativa dice – “Ho perso casa e la vorrei ricomprare“, cominciando a raccontare le difficoltà economiche affrontate nell’ultimo periodo.

Jonas Pepe provoca Anita Mazzotta al Grande fratello "Sei un po' un'arpia"/ "Mi spaventi, hai uno sguardo..."

“Io sono andata a dormire in salone per dare la cameretta a loro”, questa è la verità dice ancora Francesca con la voce tremante e rossa dall’emozione. La Carrara, così, si aspre e svela una parte della sua vita che, finora, nessuno, tranne il figlio Simone, conosceva.

Francesca Carrara e i problemi economici: lacrime al Grande fratello

“Ti rendi conto che una che per una vita ha avuto un lavoro, una casa sua, si ritrova a 43 anni dalla madre a dormire nel letto matrimoniale in salone. A livello personale è un po’ una sconfitta perché io ho lavorato per 22 anni per ritrovarmi cosa?”, chiede ai coinquilini sotto lo sguardo del figlio Simone che, pur non parlando, ascolta le parole della madre non riuscendo a nascondere l’emozione.

Giulio Carotenuto, incidente al Grande Fratello: Benedetta gli spegne sigaretta nell'occhio/ Corsa dal medico

“Non mi vergogno a dire che prima ero una persona benestante e, all’improvviso, mi sono ritrovata con uno stipendio normale. Dal parrucchiere erano 4 anni che non andavo e la tinta ai capelli la facevo a casa con 4 euro. Prima avevo vestiti di marca e ora vado ai mercatini e non me ne vergogno perché ad oggi sono molto più fiera di me perché oggi ho la consapevolezza di essere riuscita a superare tante cose. Ad oggi so che non mi serve che una persona mi dica tu vali perché so di valere. Lui lo sa tutto quello che abbiamo passato e non mi ha mai lasciato sola“, ha detto parlando del figlio Simone. “Quando ho venduto casa sono andata in cameretta da loro (Simone e la sorella, ndr) e gli ho chiesto scusa”, conclude Francesca tra le lacrime.

Francesca Carrara piange al Grande Fratello: "Ho cresciuto due figli da sola"/ "Costretta a vendere casa"