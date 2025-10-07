Francesca Carrara si commuove al Grande Fratello pensando alla rottura con l'ex marito e al dolore dei figli: "Un nuovo fidanzato? Altra delusione"

Francesca Carrara è una delle concorrenti del Grande Fratello 2025 che più si è raccontata in questa prima settimana nella Casa. La donna porta con sé una storia importante e dolorosa, fatto di un matrimonio finito dopo 22 anni per un tradimento e di conseguenti problemi economici. Simona Ventura ha perciò tenuto ad approfondire l’argomento con lei in diretta su Canale 5, e la gieffina non ha fatto mistero di aver sofferto tanto, soprattutto per i suoi figli.

“Io ho riscoperto me stessa, ho iniziato ad ascoltarmi di più, a domandarmi cos’è che mi piace, e quindi ho ascoltato più me stessa, ciò che mi piaceva fare, tutti quegli hobby che ho messo da parte per fare la madre. Ora sono una persona serena, ho scoperto tanti lati che non sapevo di avere, ma il mio obiettivo è fare la mamma sempre ma ora guardando anche me.”, ha raccontato a Simona Ventura.

Francesca, però, ha spiegato che la sofferenza è soprattutto per i figli, che speravano che i loro genitori sarebbero rimasti insieme per sempre. “Se mi do la colpa di questa separazione? Vedere i miei figli che stanno male perché non hanno più la famiglia di prima mi fa star male, anche se non c’è nulla di sbagliato perché i matrimoni possono finire. Però sapere che loro soffrono fa star male anche me.”, ha dichiarato la 43enne. Quando, infine, la conduttrice le ha chiesto se è pronta ad aprirsi ad un nuovo amore, Francesca ha confessato di averlo già fatto, ma di aver subito un’altra delusione: “Un nuovo amore? Ci ho provato ma non è andata, quindi mi dedico ai miei figli.”

