Simone De Bianchi si sfoga in confessionale dopo le dure parole di mamma Francesca Carrara in diretta al Grande Fratello 2025

La seconda puntata del Grande Fratello 2025 ha approfondito la storia di Francesca Carrara e di suo figlio Simone De Bianchi. Una vicenda non semplice, fatta di tradimento e dolore, che Simona Ventura ha tenuto a raccontare durante la serata in modo accurato. Francesca, infatti, ha parlato della fine del suo matrimonio con il padre del figlio dopo 22 anni insieme, causato da un tradimento. La donna li ha beccati e fotografati, mostrando poi alla coppia stessa di aver scoperto tutto.

Anita Mazzotta choc al Grande Fratello: "Ho patito la fame vera"/ "Avevamo dei debiti in famiglia…"

Una delusione cocente, che ha stravolto la vita di Francesca e l’ha portata a fare un’ammissione molto amara, che ha colpito suo figlio Simone: “Non credo più a niente”. Parole che il ragazzo, giovane attore 22enne, ha commentato poi, dopo la diretta, in un confessionale.

Simone De Bianchi, la reazione alle dure parole di mamma Francesca Carrara al Grande Fratello

“Mi ha fatto venire il magone quando ha detto ‘Non credo più a niente’, è tosta, perché non vorrei che lei pensi questo.”, ha ammesso Simone De Bianchi ancora commosso per il momento dedicato alla loro famiglia. Il ragazzo non ha fatto mistero di aver sofferto per la separazione dei genitori e di soffrire ancora oggi per la lontananza di suo padre, che vorrebbe fosse più presente nella vita sua e di sua sorella. Francesca invece, dopo lo sfogo avuto in diretta, si è mostrata ancora più forte e determinata a portare il suo percorso nella Casa del Grande Fratello fino alla fine: “Io sto qua dentro e combatto fino all’ultimo giorno, ve lo posso assicurare, non per me ma per loro, sempre.”, ha concluso, facendo riferimento ai suoi figli.

Grande Fratello, Giulio Carotenuto furioso: "Sono l’unico vero qui dentro"/ È bufera tra gli inquilini