Grande Fratello, Francesca Carrara si confessa: “Un matrimonio finito non cancella una madre”. Simone in lacrime la ringrazia in diretta.

Francesca Carrara e il figlio Simone De Bianchi sono entrati nella casa del Grande Fratello 2025 proprio lo scorso lunedì, insieme ai primi concorrenti del reality. Nonostante siano madre e figlio, però, hanno lasciato senza parole il pubblico per il loro rapporto di estrema complicità, tanto che sembrano due amici. Ieri sera, Simona ha voluto saperne di più sulla loro storia di vita, e così ha invitato Francesca Carrara nella sala Mystery: “La loro è una famiglia interrotta, andiamo a capire il perché”.

Chi è Rasha Younes del Grande Fratello 2025: "Mio padre morto quando avevo 13 anni"/ "Era un estraneo, poi…"

Qui Francesca Carrara svela la fine del suo matrimonio in seguito ad un tradimento: “Tutto ciò che c’è di bello, finisce”, ha detto in diretta, raccontando di essersi poi rimboccata le maniche per assicurare una vita felice ai figli: “Lui non mi ha mai lasciato“, spiega poi riferendosi a Simone. “Tu ti dai la colpa di questo fallimento? Tu non hai nessuna colpa”, la rassicura Simona Ventura: “I matrimoni finiscono, ma non si deve mai smettere di essere un genitore e tu non hai mai smesso, e i tuoi figli questo lo riconoscono”.

Nomination Grande Fratello 2025: Matteo, Giulio, Omer, chi sarà eliminato?/ Grazia piange:"Dovevo esserci io"

Francesca Carrara pronta ad innamorarsi ancora? La risposta in diretta al GF

Simona Ventura prova ad indagare ancora sulla vita di Francesca Carrara e le chiede se per caso non sia tempo di innamorarsi di nuovo di qualcuno. “Ci ho provato, ma non è andata come speravo. Per il momento, penso a loro e basta. Se arriverà, arriverà” risponde lei, e infine, anche Simone De Bianchi dice la sua: “Lei è una mamma, un papà, una sorella. È tutto. E io mi sento tanto fortunato, è l’ennesima prova che lei mi accompagna in tutto quello che faccio. È la cosa più bella che ci possa essere”.

Francesco Rana accuse choc a Donatella Mercoledisanto Grande Fratello: "Cose gravissime"/ Regia toglie audio