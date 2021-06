Francesca Cavallin, ex moglie Stefano Remigi/ Figli Leonardo e Jacopo: “Un tandem…”

L’attrice Francesca Cavallin è stata legata a Stefano Remigi, figlio di Memo Remigi e della moglie Lucia Russo, scomparsa lo scorso gennaio. I due si sono incontrati nel 1999 durante una sfilata a Brera, e si sono subito innamorati anche se il matrimonio è arrivato solo nel 2012. La coppia ha avuto due figli Leonardo (nato nel 2007) e Jacopo (nato nel 2015). “Per mio marito Stefano Remigi, Jacopo è il quarto figlio. Lui ne ha due più grandi. Siamo una famiglia allargata. Ci siamo trasferiti a Monza per stare vicini. Mio marito ha sempre voluto tutelare il rapporto con i suoi ragazzi, giustamente”, ha raccontato l’attrice a IoDonna qualche anno fa. Inafatti, la storia tra Stefano Remigi e Francesca Cavallin è finita nel 2017: “Due anni e mezzo fa il mio matrimonio è finito. Se qualcuno me l’avesse detto solo tre anni fa gli avrei riso in faccia. Mi sembrava impossibile. Credevo molto in quel matrimonio!”, ha raccontato l’attrice nel 2019 a Grazia.

Francesca Cavallin: la fine del matrimonio con Stefano Remigi

La fine del matrimonio di Stefano Remigi e Francesca Cavallin è stata successiva a una crisi improvvisa, infatti, poco tempo prima l’attrice aveva detto in un’intervista a Vanity Fair: “Siamo ben organizzati, un tandem perfetto e amante della modernità, senza alcuna paura dello scambio dei ruoli. A bisogno sono nelle sue mani fasciatoio, pannolini e cucina”. L’attrice e l’ex marito sono comunque rimasti in buoni rapporti, sopratutto per il bene dei figli. Stefano Remigi ha altri due figli nati da una precedente relazione. Il figlio di Memo Remigi ha sempre avuto molto a cuore la famiglia, tanto da aver buoni rapporti con tutti i suoi figli. Al momento non sembra che Francesca Cavallin abbia un nuovo compagno: l’attrice si dedica a tempo pieno al suo ruolo di mamma e al suo lavoro.

