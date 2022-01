Francesca Cavallin, la lotta contro anoressia e bulimia/ “La famiglia mi ha salvata”

I problemi alimentari coinvolgono un numero sempre più elevato di persone, che finiscono in un tunnel spesso senza ritorno a causa della difficoltà ad accettare il proprio corpo. Fino a qualche tempo fa questa situazione riguardava soprattutto i ragazzini, mentre ora il disturbo può comparire in età adulta quando si fatica a reggere il confronto con qualcuno. Situazioni di questo tipo spesso non lasciano esenti nemmeno i personaggi famosi, che non esitano a parlarne per dimostrare a tutti come sia possibile uscirne.

Stefano, Leonardo e Jacopo Remigi, ex e figli Francesca Cavallin/ "Io ci credevo"

Tra queste c’è anche Francesca Cavallin, attrice che ha raggiunto la popolarità con il personaggio di Bianca in “Un medico in famiglia” e che recentemente abbiamo visto in “Un professore“, al fianco di Alessandro Gassmann. Anche lei, infatti, ha vissuto in prima persona anoressia e bulimia.

Francesca Cavallin e i problemi con anoressia e bulimia: il racconto dell’attrice

Francesca ha raccontato a ‘Vanity Fair’ dei problemi di salute avuti in passato quando era solo una ragazzina: “Avevo iniziato a fare la modella in Veneto a 16 anni, per caso, notata in un locale da un agente che mi aveva scritturata, ma quel lavoro non mi aiutava perché richiedeva perfezione – aveva raccontato l’attrice, aggiungendo di aver sempre avuto difficoltà ad accettare il suo corpo, da lei stessa definito “androgino“, e poco prosperoso rispetto a quello della madre, della sorella, e delle sue amiche: “Mia mamma e mia sorella avevano forme più mediterranee delle mie”.

Determinante per uscirne è stato il supporto dei suoi familiari: “Provavo vergogna e senso di colpa. Quando ero anoressica la mia famiglia si era accorta, pesavo tutto quello che mangiavo, riuscivo a pesare anche solo con le mani. Mia mamma era molto preoccupata, quindi ho iniziato a usare la bulimia come escamotage, facevo vedere che mangiavo, per poi liberarmi di tutto. “Sono stata aiutata molto dalla mia famiglia, e da un fidanzato dell’epoca, che era uno sportivo. Mi ha fatto scoprire il piacere di mangiare e della convivialità. Mi ha insegnato a essere rilassata col mio corpo. L’amore mi ha salvata” – ha concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA