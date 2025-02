Francesca, la corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, lui: “Mi ha colpito”

Prime esterne per Gianmarco Steri a Uomini e Donne o dopo aver conosciuto meglio Giorgia, il giovane tronista è uscito a cena con Francesca. Giovanissima su di lei non si hanno molte informazioni, sola una curiosità: ama l’oriente e soprattutto Cina e Palermo. Palermitana che vive a Roma su di lei ha confessato ironica: “Mi piacerebbe fare il pizzaiolo, ho studiato, ho viaggiato ma vorrei imparare anche a fare la pizza” La giovane ha colpito il tronista soprattutto per la sua solarità e spontaneità.

Dopo aver mostrato l’esterna, Francesca la corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne è entrata in studio ed ha ottenuto i complimenti anche di Gianni Sperti: “Ha una personalità forte che è venuta fuori anche in esterna…ha una vena di follia che a me piace tanto. Ha personalità da vendere.” Francesca, inoltre, ha piacevolmente colpito molto soprattutto Gianmarco: “Com’è andata questa esterna? Bene mi ha colpito molto anche se lei è particolare, in senso positivo.”

Uomini e Donne, Francesca è la corteggiatrice di Gianmarco Steri: “Non pensavo di esserti piaciuta”

Su Francesca, corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne non si hanno molte informazioni, quel che è certo è che anche lei è attratta dal tronista anche se, inaspettatamente, credeva di non aver fatto colpo: “Io in realtà ero convinta di non esserti piaciuta, ho fatto tutto il viaggio in aereo convinta di non esserti piaciuta e invece.” Alla fine Maria De Filippi ha fatto al tronista la domanda di rito su chi preferisse tra le due ed ha scelto di ballare con Francesca. Insomma la giovane sembra aver già conquistato il 28enne romano ma ancora è all’inizio del suo percorso.