Tutto su Francesca, dama del trono over di Uomini e Donne che sta conoscendo Federico Mastrostefano.

Tra le nuove dame del parterre del trono over di Uomini e Donne, Francesca è una delle più giovani e delle più belle e la sua presenza ha conquistato le attenzioni di Federico Mastrostefano che, pur uscendo già con Agnese De Pasquale, ha deciso di conoscerla meglio. Francesca, una bellezza mediterranea, non ha raccontato nulla di sé e del suo passato sentimentale. Il suo sorriso, però, ha fatto colpo su Federico che si è concesso un aperitivo con lei.

Tuttavia, il tempo trascorso con Francesca è voltato al punto che Federico ha deciso di fermarsi non solo per l’aperitivo, ma anche per la cena. Nella puntata di Uomini e Donne del 16 ottobre 2025, così, Maria De Filippi manda in onda un filmato mostrando cos’è successo nel precedente post puntata per poi raccontare cos’è successo con Francesca.

Francesca e Federico Mastrostefano: confronto a Uomini e Donne

Al centro dello studio, una sorridente Francesca assiste così ad un momento intimo tra Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale che, in studio, si parlano. Federico, così, le promette che avrebbe annullato l’appuntamento con Francesca, ma in realtà, non solo esce con Francesca per un aperitivo, ma si ferma anche a cena. “Non solo, quando Agnese gli scrive, lui le fa leggere tutti i messaggi”, svela Maria De Filippi.

“Della situazione tra Federico e Agnese io non sapevo nulla perché quando loro erano in studio, io ero già andata in camerino a cambiarmi”, spiega Francesca. “Non pensavo che mi potesse piacere. La mia intenzione era restare fino alle 20.30 per poi andare a cena con Agnese. Invece, siamo stati insieme fino alle 21.30 e in quel momento mi sono ricordato di dover andare a cena con Agnese. Ho chiesto così aiuto a Francesca che mi ha consigliato di dire la verità mentre Agnese aveva già capito tutto”, racconta Federico. “Io non bevo solitamente. Con Francesca ho bevuto due calici di vino e quando sono andato da Agnese mi stavo addormentando e lei mi ha svegliato e mi ha detto di andare via”, ha raccontato ancora il cavaliere.

