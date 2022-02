Francesca, chi è la fidanzata Achille Lauro/ “Sono fidanzato da tanti anni”

Francesca è la fidanzata di Achille Lauro, il cantante in gara a Sanremo 2022 con il brano “Domenica”. Camaleontico e trasformista, Achille nella vita privata è una persona semplice che tiene ben separato il personaggio pubblico dalla sfera intima e sentimentale. Proprio per questo non si è mai fatto vedere con la sua fidanzata Francesca a cui è legato da tantissimi anni. Sulla “fortunata” fidanzata si conosce davvero pochissimo: è una ragazza semplice ben lontana dal mondo dello spettacolo. La loro storia dura da diversi anni e in rarissime occasioni Lauro ha parlato della sua vita privata.

SANREMO 2022/ Dalle poche cover riuscite nessuna scossa alla classifica

Durante un’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In, Lauro si è sbottonato rivelando qualche dettaglio in più sulla sua compagna e sul suo privato. “Sono fidanzato da tanti anni – ha confessato -. L’amore è il motore di tante cose, è ispirazione. I grandi poeti lo insegnano”.

Achille Lauro e la fidanzata Francesca: “l’amore è importante”

Achille Lauro e Francesca sono follemente innamorati. Un amore vissuto lontano dal clamore mediatico e dal mondo del gossip. Per il cantautore, infatti, la privacy e il rispetto sono importantissimi come ha sottolineato nel salotto di Mara Venier a Domenica In: ” l’amore per me è una cosa molto importante. In realtà io nascondo molto bene la mia vita privata. L’amore e la stabilità sono importantissimi: io sono problematico per le ragazze perché non ho neanche la mia vita in mano, figuriamoci la vita di coppia”. Eppure in un’occasione Achille e Francesca sono stati paparazzati insieme dal settimanale Spy. Nello scatto si vedevano i due sorridenti e felice trascorre una giornata al mare. Una foto che ha scatenato la curiosità dei fan e del mondo del gossip, ma in realtà nello scatto Lauro era in compagnia della sorellastra.

"Domenica", testo e significato canzone Achille Lauro/ Sanremo 2022: overdose d'amore

Nulla è dato sapere su Francesca. Chissà che Lauro non possa presentarla all’improvviso proprio durante la sua terza partecipazione al Festival di Sanremo 2022.

LEGGI ANCHE:

ACHILLE LAURO E LOREDANA BERTÈ, COVER "SEI BELLISSIMA"/ Feeling e quel biglietto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA