Francesca, chi è la fidanzata di Achille Lauro/ “Nascondo bene la mia vita privata”

CHI E’ FRANCESCA, FIDANZATA DI ACHILLE LAURO

Chi è Francesca, la fidanzata di Achille Lauro? L’artista si è fatto apprezzare dal pubblico per il suo atteggiamento spesso anticonformista e poco convenzionale, apparso evidente con le trasformazioni di cui è stato protagonista nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Nella sua vita privata, però, il cantante ha un atteggiamento completamente opposto e decisamente più rispettoso delle tradizioni. Nonostante la sua giovane età, infatti, è fidanzato ormai da più di tre anni, ma desidera preservare questo rapporto dalle luci dei riflettori.

Non a caso, a parte alcune occasioni sporadiche è rarissimo vederlo insieme alla compagna, di cui si sa poco o niente, ad eccezione del nome. La giovane, come scritto sopra, si chiama infatti Francesca e non ama finire sotto l’occhio indiscreto dei fotografi. L’unica eccezione è stata rappresentata dal suo ultimo compleanno, occasione quindi decisamente speciale, anche se non voluta dalla coppia. I due sono stati sorpresi mentre si trovavano a festeggiare a Sabaudia e avevano atteggiamenti decisamente affettuosi, tipici di due innamorati.

FIDANZATA DI ACHILLE LAURO: LE PAROLE CHE NON TI ASPETTI…

Il rapporto tra Achille Lauro e Francesca sarebbe nato tra anni fa, in circostanze di cui il cantante non ha mai voluto parlare. Il sentimento che lui prova per la fidanzata è comunque fortissimo ed è per questo che lui desidera preservarla dall’attenzione di curiosi e paparazzi. In occasione della sua presenza da Mara Venier a ‘Domenica In’ si era comunque lasciato andare in maniera piuttosto esplicita: “Sono fidanzato da tanti anni – ha detto -. L’amore è il motore di tante cose, è ispirazione. I grandi poeti lo insegnano”.

Ma su una cosa Achille Lauro non transige, il rispetto della privacy per lui è fondamentale. “L’amore per me è una cosa molto importante. In realtà io nascondo molto bene la mia vita privata. L’amore e la stabilità sono importantissimi: io sono problematico per le ragazze perché non ho neanche la mia vita in mano, figuriamoci la vita di coppia”, ha concluso.



