La somiglianza impressionate tra Francesca Amoroso e sua sorella Alessandra

Forse non tutti sanno che Alessandra Amoroso ha una sorella di nome Francesca, a cui è profondamente legata. Chi segue la cantante, in realtà, non può non sapere dell’esistenza dell’amata sorella Francesca, in quanto Alessandra è legatissima a lei e a sua figlia, la nipotina Andrea. Per quanto concerne la vita privata di Francesca Amoroso sappiamo poco o nulla, in quanto non fa parte del mondo dello spettacolo. Ciò che è noto è che vive a Lecce, dove lavora come commessa.

Sul fronte della vita sentimentale è felicemente sposata con Fabio De Carlo, con cui è diventata mamma nel 2016. Alessandra – che le somiglia tantissimo – stravede per tutti loro, adora la coppia ed è stata inoltre testimone di matrimonio della sorella. Proprio durante le celebrazioni, la cantante sorprese gli sposi e gli ospiti cantando l’Ave Maria.

In una recente intervista rilasciata a Verissimo, Alessandra Amoroso ha ripercorso il rapporto speciale coltivato con sua sorella Francesca, sottolineando l’imprinting scattato con la piccola Andrea. “La mia nipotina è un grande dono per me. Mi ha riempito il cuore e coi suoi sorrisi incredibili mi passa la tristezza”, spiega l’artista salentina.

Proprio con la nipotina Andrea, Alessandra ha assaporato un antipasto di maternità, vedendo da vicino sua sorella. Fatiche che vengono ripagate dall’amore che solo un figlio o, in questo caso un nipote, può dare. “C’è tanto amore per me nei suoi occhi. E’ un amore vero, incondizionato”, le parole al miele di Alessandra Amoroso. La cantante non ha mai fatto mistero di vivere quasi in simbiosi con la sorella e la nipotina, ma a breve dovrà pensare soprattutto alla figlia che porta in grembo.

