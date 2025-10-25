Francesca e il matrimonio aperto con Mauro Corona: "E' libera di andare con chi vuole"

Nel corso della sua vita ricca di avvenimenti, lieti eventi e colpi di scena, Mauro Corona ha avuto la fortuna di trovare lungo il cammino il grande amore con la sua Francesca, una donna speciale sposata nel 1978 e con la quale ha messo al mondo i 4 figli, Martina, Matteo, Melissa e Marianna, tutte con la lettera M. Non sono molte invece le informazioni riguardo alla storia d’amore vissuta dalla celebre spalla di Bianca Berlinguer da ormai diversi anni. Sappiamo che i due non hanno mai reso ufficiale la separazione, nonostante abbiano deciso di vivere la loro relazione in maniera particolare, per dirla con termini del giorno d’oggi, una storia d’amore aperta. A tal proposito Mauro Corona ha confessato:

Chi è Caner Cindoruk, l'attore di Sarp ne La forza di una donna/ Ha una moglie?

“Tradisco mia moglie, sì. Ma la fedeltà è una cosa superata, se la trovo con un altro gli pago una birra. Non serve commettere omicidi, vada con chi vuole: non c’è gelosia” le parole del noto scrittore e alpinista che ha raccontato così la sua particolare storia con Francesca. Insomma, massima libertà, è questa la parola d’ordine per la coppia.

Alessandra Mussolini e l’amore per il marito Mauro Floriani/ “Tradimento? Non si perdona, ma si va avanti…”

Francesca e la relazione aperta con Mauro Corona

Riguardo al suo modo di vivere i rapporti con le donne, Mauro Corona ha ammesso di non sentirsi l’uomo più bello del mondo, ma di essere comunque in grado di far cadere le donne ai suoi piedi senza muoversi troppo. “Io non sono interessante, non sono bello, ma essendo noto posso ‘prendere’ di più. Sono gli ultimi colpi, me la godo” ha detto lo scrittore.

Riguardo alla storia con Francesca, il compagno di merende di Bianca Berlinguer ha raccontato: “Ma i matrimoni sono come le falci che si usano per l’erba, batti e ribatti, prendi il sasso, devi affilarle quando si consumano” le parole dell’alpinista.

Figli Mauro Corona, chi sono Marianna, Matteo, Melissa e Martina/ Hanno ereditato la passione per la montagna