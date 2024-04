Francesca, chi è mamma di Greta Zuccarello/ Sorpresa all’Isola: “Mi stai insegnando tanto, fiera di te”

Greta Zuccarello, sorpresa della mamma Francesca all’Isola dei Famosi 2024

Momento intimo e toccante quello che a visto Greta Zuccarello protagonista nel corso della diretta dell’Isola dei Famosi 2024 del 22 aprile. La naufraga si racconta, partendo dalla sua infanzia: “Quando i miei compagni andavano a giocare, io ero chiusa in una palestra. A 14 anni mi sono spostata per andare in collegio, poi a 17 anni ho vinto una borsa di studio per andare a New York”, ha esordito.

Poi ha parlato del rapporto con i suoi genitori: “Mia mamma non è quella smielata, anzi. Ci scontriamo spesso perché ha un carattere forte come me. Mio padre, invece, è timidissimo. Qui senti più la mancanza. Mi manca sentire la voce di mia mamma, i rimproveri, perché alla fine mi mancano pure quelli. Vorrei dire loro che mi mancano. Il fatto che io sia una donna forte l’ho sicuramente ereditato da lei, seppur con le mie fragilità.”

Francesca, le parole della mamma di Greta Zuccarello all’Isola: “Fiera di te”

Dallo studio dell’Isola dei Famosi 2024, a seguirla e ad ascoltare queste sue parole, c’è proprio mamma Francesca, alla quale Vladimir Luxuria lascia poi la parola. “Ciao amore mio, – esordisce rivolta alla figlia Greta, che scoppia in lacrime – non ho nulla da rimproverarti, anzi questa è Greta che ho partorito, che ho cresciuto e che sta insegnando a me molto di più di quanto ho insegnato a lei. Papà, la nonna, tuo fratello, Valentina, Cecilia, Arturo, siamo tutti fieri di te. Vai, noi ci siamo.” Greta Zuccarello, in lacrime, ringrazia la mamma.











