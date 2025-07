Francesca Chillemi costretta a rinunciare ad un importante evento per stare a riposo: "Gravidanza delicata, ecco cosa mi hanno detto i medici"

“Avrei dovuto partecipare al Giffoni ma con grande dispiacere non potrò esserci.” Inizia così il post pubblicato su Instagram da Francesca Chillemi, la celebre attrice italiana che solo pochi giorni fa ha ufficializzato la sua gravidanza. Presentandosi con un abito bianco e con grande eleganza sul red carpet di un evento di cinema e TV, Chillemi ha mostrato per la prima volta il ventre pronunciato da futura mamma, rendendo ufficiali le voci che la davano incinta.

Oggi, però, Chillemi parla della prima volta della sua gravidanza, definendola “delicata”, al punto da non poter presenziare al celebre evento che la attendeva tra gli ospiti principali. “Chi mi conosce sa quanto sia importante per me rispettare gli impegni. – ha allora continuato nel suo post, spiegando le motivazioni della sua assenza – ma al momento la mia gravidanza un po’ delicata mi porta ad osservare (su indicazione dei medici) il riposo più assoluto”.

Francesca Chillemi, ultimi aggiornamenti sulla gravidanza: cosa succede all’attrice

Francesca Chillemi sta dunque affrontando una gravidanza non semplice, che la costringe a non affaticarsi, anzi, a rimanere a stretto riposo. L’attrice non è andata oltre nelle spiegazioni del caso, ma ha concluso il suo messaggio-annuncio dicendosi molto dispiaciuta: “Mi dispiace tantissimo non poter ritirare il premio e abbracciarvi tutti. Viva il lupo e ci vediamo presto”.

L’attrice aspetta un figlio da Eugenio Grimaldi, uomo d’affari a cui è legata da circa un anno. Stando alle indiscrezioni, il bebè in arrivo è una femminuccia e dovrebbe nascere a settembre. Francesca Chillemi è inoltre già mamma di un’altra bambina, Rania, nata dalla lunga storia avuta con l’imprenditore Stefano Rosso.

