Francesca Chillemi/ “Che Dio ci aiuti 6? Il personaggio di Azzurra è strong”

Francesca Chillemi è una delle protagoniste di “Che Dio ci aiuti 6“, la fiction di successo con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi pronta a tornare in video da giovedì 7 gennaio 2021 in prima serata su Rai1. La ex Miss Italia interpreta il personaggio di Azzurra, una ragazza che ha deciso di appendere le scarpe al chiodo per indossare il Crocifisso. E’ una giovane novizia, ma nella nuova stagione il suo personaggio ha in serbo delle belle sorprese come ha rivelato l’attrice dalle pagine di Dilei.it: “a dir la verità posso svelare proprio poco… Ma posso dire che quest’anno il personaggio di Azzurra è strong. Le sceneggiatrici sono state brave”.

Non solo, la Francesca Chillemi ha parlato anche del rapporto tra il suo personaggio Azzurra con Suor Angela interpreta da Elena Sofia Ricci: “il rapporto resta sempre uguale. Negli anni hanno costruito questo legame molto forte, fondato sull’amore, dove però c’è un continuo mettersi in discussione e rimarrà tale. Ma è normale, chi va sempre d’accordo? Nella vita ci sono continui disguidi”. La ex Miss Italia si è poi soffermata a parlare di Elena Sofia Ricci: “noi la chiamiamo “zia”, perché è uno spirito molto giovane. È una persona molto generosa, ci dà consigli che ci fanno bene, che aiutano a migliorarci non solo sul set”.

Francesca Chillemi: “Elena Sofia Ricci mi ha dato molti consigli”

Francesca Chillemi deve molto agli insegnamenti di Elena Sofia Ricci con cui ha condiviso il set di “Che Dio ci aiuti”, la fiction di successo di Rai1. “All’inizio mi dava molti più consigli. Ma ormai conosco il mio personaggio, come Elena Sofia conosce il suo, però certo ci sono delle scene che si interpretano in un modo e che magari potrebbero essere interpretate in un altro. Allora lei mi spiega il suo punto di vista, così come a volte faccio io con lei. È un modo per migliorarsi” – ha detto la ex Miss Italia che parlando di recitazione ha parlato dei suoi “miti” pur precisando – “non ho un modello cui mi ispiro perché quando si recita ognuno è a sé. Però ci sono delle attrici che mi piacciono molto, penso a Cate Blanchett, Meryl Streep. Di un attore mi piace la creatività, la capacità di stare fuori dalle righe, mi piace quando riesce a creare personaggi particolari con verità”. Infine l’attrice non nasconde che il suo sogno nel cassetto è quello di continuare a fare questo lavoro il più lungo possibile: “continuare a fare il mio lavoro il più a lungo possibile. Anche se, per quanto adori fare l’attrice, a 35 anni vorrei sperimentare anche altro, qualcosa che non sia legato alla mia immagine”.



