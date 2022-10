Francesca Chillemi chi è?/ Da Miss Italia al successo come attrice in Che Dio ci aiuti

Chi è Francesca Chillemi? Tutto è iniziato da Miss Italia e poi…

Francesca Chillemi ospite di Verissimo da Silvia Toffanin. L’attrice si racconta a cuore aperto: dalla vita privata a quella professionale fino al grande successo della nuova fiction “Viola come il mare” in cui recita accanto a Can Yaman.

Dopo la vittoria nel concorso di bellezza di Miss Italia, Francesca Chillemi ha cercato di muovere i primi passi nel mondo della recitazione. Il suo debutto è stato nella serie “Carabinieri” e poi “Gente di mare”, ma poco dopo ha avuto un crollo mentale visto che non dopo i primi ruoli non arrivano più proposte. “Non mi proposero più ruoli. A un attore può capitare, ma io la presi malissimo, ero a terra, non capivo perché succedesse questo proprio dopo aver interpretato due fiction importanti. Stavo davvero male e mettevo perfino in dubbio di essere portata per questo lavoro” – ha dichiarato l’attrice dalla pagine di Grazia.

Nonostante tutto non si è arresa, anzi: “ho impiegato tutto quel tempo libero in corsi intensivi di recitazione, ho approfondito dal metodo Stanislavskij a quello Strasberg, ho imparato a studiare la psicologia di un personaggio. E dopo è arrivata la proposta per interpretare Azzurra nella serie ‘Che Dio ci aiuti'”. Da quel momento la sua vita di attrice è ricominciata alla grande!

Viola come il mare, l’ultima sfida professionale di Francesca Chillemi: tra il set e le polemiche

Can Yaman e Francesca Chillemi sul set hanno vissuto in grande armonia a tal punto che ad un certo punto la stampa ha cominciato a parlare di un possibile flirt tra i due smentito categoricamente dai diretti interessati. La Chillemi, infatti, è innamoratissima di Stefano Rosso, compagno e padre della figlia Raina. Proprio l’attrice parlando della sua famiglia a Grazia ha rivelato: “nel tempo libero dal lavoro raggiungo subito mia figlia, che ha un padre eccezionale. Con lui, patto di ferro: insieme con Rania deve esserci sempre almeno un genitore”.

L’attrice però non nasconde che con Can Yaman sia nato, sin da subito, un bellissimo rapporto sul set: “con lui si è creata una bella sintonia. E’ intelligente, aperto, generoso. Ha una popolarità straordinaria”. Oggi la Chillemi è un’attrice di successo, ma in passato non sono mancati dei momenti di grande difficoltà.











