L’attrice di Viola come il mare e di tanti altri capolavori ha svelato qualcosa in più sul suo passato, comprese alcune scelte sentimentali di cui si è pentita. Stiamo parlando di Francesca Chillemi, che come riporta Vanity Fair, ha vissuto un amore tossico quando era giovane. Fortunatamente, la figura di suo padre le ha sempre dato un esempio sano e da lì in poi non ha più avuto esperienza così spiacevoli. Ex Miss Italia e interprete di successo, Francesca Chillemi si era confidata di recente con Silvia Toffanin a Verissimo raccontando alcuni dettagli amorosi fino a prima inediti.

Su Canale 5 ha spiegato che all’epoca dell’amore tossico non ne aveva voluto parlare a nessuno, tenendosi tutto dentro. La storia era finita velocemente, motivo per il quale l’attrice non aveva sentito il bisogno di confidarsi. “Ho provato a gestirla da sola ma mi aveva dato parecchia agitazione. È successo prima che diventassi Miss Italia“, ha detto Francesca Chillemi, sottolineando che nonostante la brutta esperienza conserva un’immagine maschile sana sempre grazie a suo padre.

Fortunatamente, quello del suo amore tossico rimane solo un brutto ricordo e oggi le soddisfazioni che si è presa sono davvero tante. Una fra queste l’essere diventata mamma di Ranya che ormai ha quasi 10 anni. Nata dall’amore tra lei e l’ex compagno Stefano Rosso, la bambina vive oggi in una famiglia che resta unita per lei: “Mi ha riempita totalmente, è ogni giorno una scoperta“, ha confessato Francesca Chillemi: “Mi ha fatto vedere la vita in modo diverso, facendomi apprezzare delle cose che non altrimenti non avrei notato“. Lei e Stefano Rosso, imprenditore del marchio Diesel e non solo, hanno mantenuto buoni rapporti per il bene della bambina.

Qualche tempo fa, Francesca Chillemi aveva svelato di aver voluto dare una svolta alla sua carriera dato che inizialmente tutti la ingaggiavano solo per la sua bellezza. Anche Miss Italia è stata così. Il concorso le aveva fatto credere di essere “solo bella” ma nel corso del tempo si è riscattata facendo vedere il suo valore anche sul set come attrice, e ce l’ha fatta alla grande. Ad ogni modo quello era stato il trampolino di lancio per l’indipendenza economica che oggi l’ha portata a diventare una delle interpreti più amate e famose in Italia.