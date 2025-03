Spesso le fiction Rai regalano molta notorietà ai suoi protagonisti: basti pensare a Luca Zingaretti, Vanessa Scalera o Luisa Ranieri. Tra queste, però, c’è anche un volto giovane come Francesca Chillemi che, prendendo il posto di Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti, sta portando avanti la sua eredità con molto favore presso i telespettatori che premiano le puntate mandate in onda settimana dopo settimana. La sua carriera è sotto gli occhi di tutti.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair l’attrice ha voluto aprire il suo cuore e raccontare un po’ del suo passato, in special modo di quando è diventata famosa per aver partecipato a Miss Italia e non era abituata ad avere i riflettori puntati addosso: “Vivevo diversi momenti di down”, appunto perché non aveva un carattere così formato “per gestire tutta quella pressione”.

Francesca Chillemi confessa: “La psicoterapia è stato uno strumento validissimo”

Non si può piacere a tutti quindi bisogna essere in grado di filtrare le critiche eliminando quelle che si basano solo sull’aspetto esteriore perché una persona è molto più del suo lato fisico. Oltre che una bella ragazza, Francesca Chillemi ha dimostrato di essere brava, basti vedere i risultati ottenuto dalla fiction Che Dio ci aiuti. Sempre nell’intervista rilasciata a Vanity Fair ha spiegato che la psicoterapia “è stato uno strumento validissimo” perché l’ha aiutata a ragionare su se stessa e sui suoi comportamenti al fine di allontanarsi da schemi di pensiero sbagliati.

Ora Francesca Chillemi si sente molto appagata sia dal punto di vista sentimentale sia dal punto di vista professionale. Nel suo futuro vorrebbe interpretare un ruolo complesso e sfaccettato evitando certi cliché. Nella sua vita c’è anche il teatro nel suo spettacolo Il Giocattolaio dove si parla di amore, relazione e tossicità. Ma il ruolo per cui sarà ricordata per molto tempo dal pubblico di Rai1 è quello di Suor Azzurra.