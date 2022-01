Francesca Chillemi e Can Yaman/ Intesa perfetta sul set… e non solo!

Can Yaman e Francesca Chillemi si sono incontrati sul set della fiction Mediaset “Viola come il mare” e tra i due è nata subito una forte intesa che non sembra stufare i due attori che più volte sono rimasti insieme anche oltre le necessità di scena, come durante il loro weekend clandestino in cui i due attori sono stati visti dal settimanale Chi uscire dallo stesso palazzo con un outfit abbastanza “coprente” per non farsi riconoscere.

Negli ultimi giorni Can Yaman e Francesca Chillemi sono stati visti a Civita Castellana in provincia di Viterbo dove stanno girando alcune scene della nuova fiction e oltre a mostrare la loro, ormai nota, affinità sul set e fuori hanno evitato di alimentare nuove indiscrezioni su di loro facendosi vedere in pubblico sempre in compagnia dei loro assistenti.

Francesca Chillemi e Can Yaman… che sintonia!

Se sul set Francesca Chillemi e Can Yaman non si sono lasciati turbare dalle indiscrezioni su di loro e continuano ad avere una sintonia invidiabile, lo stesso non si può dire per i loro personaggi all’interno della serie “Viola come il mare” che dovrebbe arrivare su Canale 5 entro la fine di quest’anno.

Nella fiction Mediaset prodotta da Lux Vide tra i personaggi interpretati da Francesca Chillemi e Can Yaman infatti, non corre buon sangue all’inizio, ma la volontà di entrambi i personaggi di risolvere un caso che arrovella entrambi li costringerà ad entrare in sintonia, proprio come quella che li caratterizza una volta spente le telecamere… e anche fuori dal set?

