Francesca Chillemi e Can Yaman vicini?/ Reazione di Stefano Rosso, il compagno di lei

Francesca Chillemi e Can Yaman sono i protagonisti della nuova fiction “Viola” che il pubblico potrà vedere tra qualche mese. Sul set, lavorando l’uno accanto all’altra, giorno dopo giorno, tra l’attore turco e l’ex Miss Italia è nato un rapporto speciale. I due hanno trascorso diverso tempo insieme come dimostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi. Il magazine diretto da Alfonso Signorini aveva pizzicato i due attori insieme a Roma. Nessun gesto affettuoso tra i due, ma tanto era bastato per scatenare i rumors su un feeling speciale.

Can Yaman e Francesca Chillemi/ Weekend insieme da clandestini: la bomba di Chi

A distanza di settimane, sempre il settimanale Chi svela quella che sarebbe stata la reazione di Stefano Rosso, compagno della Chillemi, di fronte alle foto della propria compagna con la star turca.

Stefano Rosso, la reazione alle foto di Francesca Chillemi e Can Yaman

Sia Can Yaman che Francesca Chillemi hanno preferito non commentare le foto pubblicate da Chi che, tuttavia, nel numero in edicola, torna a parlare dei due attori svelando un presunto retroscena famigliare. Secondo quanto si legge nella rubrica “Chicche di gossip” del settimanale Chi, Stefano Rosso, dopo aver visto le foto della Chillemi con Can Yaman, avrebbe perdonato il tutto e cancellato la crisi.

Can Yaman e Francesca Chillemi/ Feeling speciale sul set: sorrisi e abbracci

L’amore, dunque, tra Stefano Rosso e l’ex Miss Italia continua a gonfie vele. La coppia sta insieme da anni e ha sempre vissuto la storia in modo discreto e riservato. Sono pochissime, infatti, le dichiarazioni rilasciate dalla Chillemi sulla sua vita privata. Mamma innamorata di Rania, frutto del suo amore con Stefano Rosso, infatti, la Chillemi ha sempre cercato di proteggere la propria privacy.

LEGGI ANCHE:

Can Yaman/ È single dopo la storia d'amore con Diletta Leotta? L'ombra di Moran Atias

© RIPRODUZIONE RISERVATA