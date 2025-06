Francesca Chillemi mamma per la seconda volta? Parpiglia conferma la gravidanza. Sospetti sul set e mistero sul compagno.

Francesca Chillemi è incinta? “Quinto mese di gravidanza”

Francesca Chillemi è incinta. Nelle ultime ore non si parla d’altro che della gravidanza dell’attrice di Viola come il mare dopo che nella sua Newsletter, Gabriele Parpiglia ha rivelato la lieta notizia. Ormai da più di un anno la Chillemi è fidanzata con Eugenio Grimaldi, rampollo della celebre famiglia di armatori e la loro relazione a quanto pare prosegue a gonfie vele. L’attrice ha già una figlia di nove anni, Rania, nata dalla relazione con Stefano Rosso.

Secondo Gabriele Parpiglia, Francesca Chillemi starebbe annullando tutti gli impegni lavorativi per via del fatto di essere al quinto mese di gravidanza. Al momento, lei non ha ancora fatto parola rispetto alla notizia, e non ha confermato di essere incinta. Ma ormai, se abbiamo imparato a conoscerla sappiamo benissimo che l’attrice non è solita parlare della sua vita privata, anzi, era riuscita a mantenere segretissima la separazione da Stefano Rosso così come la nuova relazione con il 38enne Eugenio Grimaldi.

Francesca Chillemi è incinta? Ecco chi è il compagno Eugenio Grimaldi

Le foto di Francesca Chillemi insieme al compagno sono arrivate dopo diverso tempo che i due si stavano frequentando. Lui, imprenditore figlio della famiglia Grimaldi, si è laureato a Napoli in Economia e Commercio, ma sin da giovanissimo ha messo piede nella storica azienda di famiglia che possiede ormai ben 150 navi. Oggi è l’Executive Manager della Grimaldi Group, fondata nel lontano 1947. Oggi non si attende altro che la conferma di Francesca Chillemi sulla gravidanza, ma l’attrice sembra proseguire con la sua strategia social mantenendo il segreto assoluto. Intanto, se così fosse, potrebbe slittare e non di poco la nuova uscita di Viola come il mare. Le riprese sono iniziate il 3 maggio ma se l’attrice fosse incinta converrebbe spostarle al prossimo anno.