Francesca Chillemi è Monica/ Il rapporto difficile figlia Stella (L’Isola di Pietro 3)

Francesca Chillemi, da Che Dio Ci Aiuti all’Isola di Pietro 3

Francesca Chillemi è pronta per farsi conoscere in vesti del tutto diverse rispetto alla sua ormai storica Azzurra. Se nella fiction della Rai siamo abituati a vederla spensierata, anche quando si tratta di pericoli, il suo nuovo personaggio nella fiction di Gianni Morandi ci prepara a diversi cambiamenti. Innanzitutto il suo nome è Monica ed è una mamma. La figlia Stella studia nella scuola di Carloforte, ma il loro rapporto non è di certo rilassato. Anzi non farà che diventare ancora più problematico quando Monica inizierà a insegnare nello stesso istituto della figlia, prendendo la guida delle lezioni di Educazione Fisica. Ha dovuto crescere la ragazzina da sola e questo ha comportato non poca fatica, soprattutto nel riuscire a governare quel pensiero costante che le fa temere che Stella possa finire in pericolo. Per questo il personaggio della Chillemi farà di tutto per impedire che la ragazza abbia qualsiasi tipo di dolore. Purtroppo però le cose non andranno sempre per il verso giusto, anzi. Per sua fortuna, Monica potrà contare sull’aiuto di Valerio, il personaggio di Francesco Arca, con cui si creerà un bel legame.

Francesca Chillemi, L’Isola di Pietro 3: il ruolo di madre

Essere madre è un leit motiv ormai dei personaggi di Francesca Chillemi. L’attrice è fra le tre new entry dell’Isola di Pietro 3 e anche in questo caso indosserà i panni di una madre. Non è la prima volta infatti che interpreta una giovane mamma, anzi. La sua Azzurra, la ragazza tutta fashion e stile di Che Dio Ci Aiuti, è una mamma single ed ex ragazza madre. Nella vita reale, l’ex Miss Italia ha invece dato alla sua luce la sua piccola Rania Rosso due anni fa, frutto della sua relazione con il compagno Stefano Rosso. Per quanto riguarda la fiction di Canale 5, la Chillemi non ha ancora rilasciato dichiarazioni particolari. Sappiamo però che le riprese in Sardegna sono state fatte dopo la fine del suo primo progetto americano, “un film di denuncia ispirato a una storia vera che racconta dell’abuso di potere da parte delle forze dell’ordine”, dice a Vanity Fair. L’America poi è significativa nella vita dell’artista, visto che qualche tempo fa ha scelto di trasferirsi nella Grande Mela con il resto della famiglia. “Spesso ritorno in Italia per lavoro, dunque non mi manca più di tanto. E poi so bene che New York non è per sempre, rappresenta una parentesi della mia vita”. Bellissima quanto pratica e alla mano, Francesca ci mostra invece i diversi lati della sua personalità sul suo profilo Instagram. Un post di questi giorni la mostra truccatissima, quasi irriconoscibile, mentre affronta uno shooting. Il post successivo invece la vede con la borsa poggiata sul marciapiede in cemento, mentre guarda lo schermo del cellulare, appena recuperato.

